Многоцветье костюмов, пёстрые рубахи, детский смех: Ижма встретила малый «Луд»

Герои Малого «Луда». Фото: Нина ЮШКОВА

Сегодня на Ижме начался трехдневный республиканский праздник «Луд». В первую очередь в народных гуляниях приняли участие маленькие коми-ижемцы, деточки отпраздновали свой народный праздник «Луд» (в переводе с коми – «Луг»).

Соблюдая все традиции и последовательность действа, малыши проходкой подоспели к месту празднования. Для них мероприятие прошло на площадке у дома культуры.

Дети чтут и уважают традиции своего края. Фото: Нина ЮШКОВА

Многоцветье костюмов, пёстрые рубахи, смех детей – носители традиций своих предков с малых лет знают, что это главное событие земли Ижемской, а они – настоящие герои этого дня.

Песни и частушки дети пели на коми языке. Фото: Нина ЮШКОВА

Сегодня из уст детей слышен только коми язык, знакомые и родные народные песни и хороводные танцы, которыми, как и в старые времена, местные опоясывают луга плодородного края.

Душевный разговор. Фото: Нина ЮШКОВА

Народные гуляния по душе и юнцам. Фото: Нина ЮШКОВА

Каждый ребёнок нашёл в сене для себя игрушку на память. Фото: Нина ЮШКОВА

А как же детям быть без игр? Ловкий охотник Батырко со своими помощницами развернул северное многоборье среди дошкольников.

Прыжки через нарты. Фото: Нина ЮШКОВА

Ну тут то и показали дети свою сноровку, силу и умения, всё-таки унаследованные от своего рода.

Прыжки через нарты. Фото: Нина ЮШКОВА

Не допуская поражения, усердно шли к цели. Перетягивая канат, юнцы даже самого Батырко переиграли.

Поймали оленя! Фото: Нина ЮШКОВА

Так, маленькие герои передали эстафету Большому празднику «Луд», который состоится уже завтра.

Скоро будем петь! Фото: Нина ЮШКОВА

Программа как всегда яркая и незабываемая. Подворья поселений, народные игры, конно-спортивные скачки и, главное, самое трогательное шествие «Ворота».

Народные гуляния по душе и юнцам. Фото: Нина ЮШКОВА

В эти дни ижемцы облачаются в традиционные костюмы и выходят «лудын войлыны» (гулять на лугах – в переводе с коми языка). Далеко уходит история праздника, ещё в былые времена языческие, когда превыше всего была природа и единение с ней. Ижемские старожилы сказывали, что «гулять на лугах» выходила каждая деревня от Ивана Купалы до Петровских дней, праздновали, набирались сил перед предстоящей долгой, тяжелой работой, страдой и петровским постом.

Хоровод... Фото: Нина ЮШКОВА

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