Многоцветье костюмов, пёстрые рубахи, детский смех: Ижма встретила малый «Луд»

Герои Малого «Луда».
Фото: Нина ЮШКОВА
Сегодня на Ижме начался трехдневный республиканский праздник «Луд». В первую очередь в народных гуляниях приняли участие маленькие коми-ижемцы, деточки отпраздновали свой народный праздник «Луд» (в переводе с коми – «Луг»).
Соблюдая все традиции и последовательность действа, малыши проходкой подоспели к месту празднования. Для них мероприятие прошло на площадке у дома культуры.
Дети чтут и уважают традиции своего края.
Фото: Нина ЮШКОВА
Многоцветье костюмов, пёстрые рубахи, смех детей – носители традиций своих предков с малых лет знают, что это главное событие земли Ижемской, а они – настоящие герои этого дня.
Песни и частушки дети пели на коми языке.
Фото: Нина ЮШКОВА
Сегодня из уст детей слышен только коми язык, знакомые и родные народные песни и хороводные танцы, которыми, как и в старые времена, местные опоясывают луга плодородного края.
Душевный разговор.
Фото: Нина ЮШКОВА
Народные гуляния по душе и юнцам.
Фото: Нина ЮШКОВА
Каждый ребёнок нашёл в сене для себя игрушку на память.
Фото: Нина ЮШКОВА
А как же детям быть без игр? Ловкий охотник Батырко со своими помощницами развернул северное многоборье среди дошкольников.
Прыжки через нарты.
Фото: Нина ЮШКОВА
Ну тут то и показали дети свою сноровку, силу и умения, всё-таки унаследованные от своего рода.
Прыжки через нарты.
Фото: Нина ЮШКОВА
Не допуская поражения, усердно шли к цели. Перетягивая канат, юнцы даже самого Батырко переиграли.
Поймали оленя!
Фото: Нина ЮШКОВА
Так, маленькие герои передали эстафету Большому празднику «Луд», который состоится уже завтра.
Скоро будем петь!
Фото: Нина ЮШКОВА
Программа как всегда яркая и незабываемая. Подворья поселений, народные игры, конно-спортивные скачки и, главное, самое трогательное шествие «Ворота».
Народные гуляния по душе и юнцам.
Фото: Нина ЮШКОВА
В эти дни ижемцы облачаются в традиционные костюмы и выходят «лудын войлыны» (гулять на лугах – в переводе с коми языка). Далеко уходит история праздника, ещё в былые времена языческие, когда превыше всего была природа и единение с ней. Ижемские старожилы сказывали, что «гулять на лугах» выходила каждая деревня от Ивана Купалы до Петровских дней, праздновали, набирались сил перед предстоящей долгой, тяжелой работой, страдой и петровским постом.
Хоровод...
Фото: Нина ЮШКОВА
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