«Доброта и любовь творят невозможное»: в Коми благодаря волонтёрам дикие приютские собаки становятся ласковыми хвостиками

Старичок Рэд считает Ольгу Азабину своей хозяйкой: счастливее собаки во время встречи с волонтером просто не найти. Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Приют «Друг» в Сыктывкаре уже почти 15 лет спасает собак всех возрастов и пород от людей, которым они не нужны. Каждые выходные сюда приезжают волонтёры, чтобы убирать вольеры, чинить и строить будки, помогать на кухне и выполнять ещё тысячу нужных дел для поддержки приюта, где живут 300 собак. Особое место занимают волонтёры, еженедельно выгуливающие собак.

Потребность в выгуле

В первый раз Виктория Михайле приехала в приют зимой 2020-го. Она была удивлена размерами приюта, а собаки поразили девушку в самое сердце. Долгое время она наблюдала издалека, пока не наступила лютая зима 2021 года. В то время «Другу» нужна была помощь каждого, чтобы спасти собак от холода. Одной из тех, кто сразу же откликнулся на призыв о помощи, стала Виктория. Она взяла сначала одного пса, нашла ему хозяев, а потом приютила старичка Ярика на передержку. После холодов с подругой стала ездить к старому псу в гости: погладить и погулять.

Куратор Виктория помогла модернизировать систему выгула в приюте. Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Позже Виктория с согласия приюта стала куратором выгула животных. Волонтёры ввели удобную систему, чтобы без выгула не осталось ни одно животное: погуляли с собакой, повесили на будку опознавательный брелок. Также кураторы проводят инструктаж новичкам, рассказывают, как правильно держать поводок, чтобы собака не сорвалась. После выгула они обязательно проверяют, туго ли затянуты карабины питомцев приюта, чтобы собака не сорвалась с привязи. У выгульщиков есть отдельный чат в соцсетях, где они договариваются о приезде в приют.

Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

– Для чего нужен выгул? Самая важная цель – социализация собак. Невероятно, но многие дикари, которые и близко не подпускали человека к себе, со временем становятся ласковыми и послушными. Это ещё раз доказывает, что доброта, внимание и любовь к живому существу творят невозможное, – рассказывает Виктория.

Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Кстати, Ярик, с которого началось знакомство Виктории с приютом, обрёл любящего хозяина – старичка взяла к себе домой подруга девушки.

Как не приехать?

Куратор выгула Ольга Азабина стала ездить в приют 12 лет назад, последние несколько лет она приезжает в «Друг» каждую субботу. Одна из причин – старичок Рэд, который ждёт появления Ольги всю неделю.

– Рэда привезли с Корткероса, где он скитался. Когда мы с ним познакомились, он сидел в будке, уткнувшись в стену. Однажды я взяла его к себе на ночь, чтобы старичок пережил холода. С тех пор Рэд считает меня своей хозяйкой: приеду, он радуется, жмётся к ноге, спешит обнять. Как я могу не приехать, если он меня ждёт? – делится девушка.

Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Сейчас в приюте шесть постоянных волонтёров, которые приезжают каждую субботу выгулять придомовых псов, другая группа добровольцев выгуливает собак с основной территории приюта по воскресеньям. Большое подспорье – неравнодушные горожане, которые приезжают в приют на выходные для разового выгула. Однако рук все равно не хватает, поэтому волонтёры могут уделить каждой не больше 10-20 минут собаке в зависимости от количества помощников. Бывает, что одному добровольцу приходится выгуливать 10-15 собак, и это действительно тяжёлый труд.

Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

– Иногда зимой нас, выгульщиков, приезжало не больше трёх человек, поэтому мы могли потратить на собаку не более 10 минут. Устаем ли? Физически – безусловно, но это выравнивается эмоциональным отдыхом, – рассказывает Ольга.

Вычесать каждого

Привычный маршрут – вдоль старых ангаров к лесу и обратно. Иногда животные изъявляют желание искупаться в прудике или весело пробежаться по невысохшим после дождя лужам. Но не все, некоторых собак в водоём не загнать ни за какие коврижки. Это не относится к старой овчарке по кличке Кейт, которая с удовольствием погружается в воду под руководством волонтёра Натальи Кашириной. В руках у неё массажка, которой она время от времени вычесывает каждого питомца. В эти минуты, кажется, собака расплывается в улыбке.

Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

– В первый раз приехала в августе прошлого года, откликнувшись на объявление о нехватке прогульщиков. С тех пор стараюсь приезжать каждую субботу, как правило, пораньше, чтобы в первую очередь выгулять старичков, которые плохо ходят. Всех жалко, всех хочется погладить, пожалеть, вычесать. Иногда покупаю немного колбасы, чтобы каждая собака немного полакомилась. Но кормят их в приюте, кстати, отлично, – делится сыктывкарка.

Сделала подарок

Случаются и счастливые истории. Например, волонтёр Елена Еременкова в ноябре прошлого года забрала домой своего любимца – пса по кличке Пылесос.

Елена Еременкова в прошлом году приюта собаку из приюта, но продолжает регулярно приезжать к другим питомцам. Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

– Всё лето мы с ним гуляли, и однажды говорю: «Пылесос, если тебя никто не заберёт, я тебя заберу». Муж был категорически против, учитывая, что дома живут четыре кошки, но я была полна решимости – и супруг сдался. Кстати, Пылесоса окрестили так, потому что в приюте он кашу ел бидонами, – смеётся Елена.

А волонтёр Елена Гаврилова, которая уже третий год старается не пропускать ни одного субботнего выгула, зимой на свой день рождения сделала себе необычный подарок – забрала из приюта помесь лайки и овчарки по кличке Ярослав.

Елена Гаврилова: «Не приехать — сложно, когда собаки ждут». Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Испытано на себе

После инструктажа от куратора я выгуляла четырёх собак. Последним из них был старейший пёс приюта Сильвер, который был в своё время грозой всех собак, но в последние месяцы сильно сдал. Лапы Сильвера уже плохо сгибаются и неуверенно ступают. Одна из тропинок, где мы гуляли, была с ямкой, в которую Сильвер и провалился. Я даже испугалась, когда не смогла поставить старого сильного пса с первого раза на ноги.

Все добровольцы утверждают одно: ласковее, послушнее и благодарнее собаки из приюта просто не найти. Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Сложно? Безусловно. Как будто бы 10 километров пробежала. Но, как и говорили волонтёры, усталость физическая накапливалась параллельно душевному спокойствию и ощущению, что ты находишься в правильном месте, в правильное время, с самыми прекрасными собаками на земле. Приезжайте в приют. Все добровольцы утверждают одно: ласковее, послушнее и благодарнее собаки из приюта просто не найти.

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