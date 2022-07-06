Малыш Фырка: жители Коми приняли участие в народном голосовании по выбору имени для потерявшего маму лосёнка

Малыш лосенок обрел не только новый дом, но и новое имя. Фото: этнопарк.

Помните малыша сохатого, который не так давно потерял маму в лесных дебрях? Лосенка приютил Финно-угорский этнокультурный парк. Сегодня сотрудники культурного учреждения объявили радостную новость — жители Коми выбрали ему имя. Благодаря онлайн-голосованию, в котором приняли участие почти 650 человек, лосенок получил имя Фырка.

Народное голосование завершилось 4 июля в группе этнопарка в соцсетях. Большинством голосов, а таких оказалось 218 пользователей, было выбрано очень необычное имя, которое, к слову, очень подходит лосенку-найденышу.

Напомним, животное нашли на трассе «Вятка» в Прилузском районе. Малыш метался по дороге и громко плакал. Добрые люди не оставили малыша в беде: приголубили и накормили его молоком.

Лосенок хорошо прижился, за его адаптацией и состоянием следили специалисты этнопарка. Малыша под опеку взяла семья и.о. министра культуры, туризма и архивного дела Коми Марии Балмастовой.

Между тем, в финал конкурса имени для нового обитателя этнопарка, на который жители региона представили свыше 150 предложений, попали следующие имена: Лосяш, Пера (в честь главного героя коми сказки Перы-богатыря), Фырка (в основе имени первые буквы двух названий «Финно-угорский этнопарк» и «Ыб»), Мусук (в переводе с коми языка – любимый) и Йорик или Йосик (производные от слова «йOра», что в переводе с коми языка означает лось).

В лидеры выбились два варианта — Фырка и Йорик. В итоге вариант Йорик получил 209 голосов, что на 9 голосов меньше, чем Фырка. На третьем месте — Пера, за которого проголосовали 120 человек, на четвертом — Мусук с 88 голосами, на пятом — Лосяш, это имя выбрали только 59 пользователей.

Сейчас у Фырки есть имя, а значит — и новая судьба. Приезжайте посмотреть на красавчика!

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