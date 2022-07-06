Погоня с ветерком: в Коми неадекватного водителя, устроившего гонки с полицией, поймали на Эжвинских дачах

Водитель Ауди сразу не понравился инспекторам ДПС. Если бы они знали, в какую заварушку попадут. Фото: архив КП.

В Сыктывкаре вчера, 5 июля, в обед развернулась самая настоящая погоня. С ветерком! Инспекторы гонялись за незадачливым водителем, который думал, что он самый хитрый и ловкий. Не тут-то было. Поймали практически с поличным. Подробности забавного происшествия расскажет «КП-Коми».

Горе-гонщик

Как сообщают наши источники, сотрудники ДПС патрулировали окрестности Сыктывкара. Старший инспектор Михаил Пантелеев вдруг обратил внимание на подозрительного водителя, пролетевшего мимо них на довольно большой скорости на Audi A6 за рулём.

Естественно, Михаил тут же развернул служебную машину и отправился в погоню за быстро уходящей за горизонт иномаркой. Включили проблесковые маячки, световую сигнализацию, озвучивали в громкоговоритель требования – всё как надо. Водитель Audi упорно не желал тормозить.

Таким образом добрались до СНТ «Мечта», что на Эжвинских дачах. Наш «Шумахер» ехал проулками и загнал себя в тупиковую зону, где его и зажали сотрудники ДПС. С пассажирского места вышел 28-летний инспектор Антон Чебыкин, побежал сразу к машине. И пока водитель Audi таранил служебную тачку, Антон открыл пассажирскую дверцу. В этот момент гонщик сорвался с места, и протаранив еще пару раз машину ДПС, протащил инспектора несколько метров.

Нашли-таки

Инспекторы не подкачали, конечно же. Спустя несколько часов Audi нашли пустой недалеко от СНТ «Мечта». Гаишники, попросив подкрепление, прочесали дачные закоулки от и до. В одном из дачных домиков и нашли нашего «героя» – умытого, причесанного, переодетого.

Гонщиком оказался 41-летний Денис Паршуков. В тот момент, как его обнаружили, мужчина звонил в 112 и слезно жаловался, что у него угнали любимую ласточку!

Наш герой. Фото: личный архив.

– Мужика доставили в полицию, где он написал заявление на угон транспортного средства, а после 2-х часового допроса устал отнекиваться и признался, что за рулем Audi был он, – завершает историю собеседник «Комсомолки».

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