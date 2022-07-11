Столбы дыма, криоэффекты, «живой» огонь: на праздновании 100-летия Коми выступят артисты эстрады и известные уроженцы региона

В Коми отметят 100-летие республики. Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Республика Коми готовится отметить 100-летие. Вековой юбилей, который жители региона должны были отметить ещё в прошлом году, отменили из-за коронавирусных ограничений. И вот сейчас всё вернулось на круги своя. Подробности расскажет «Комсомолка».

Грандиозный праздник, посвященный столетию Коми, ждет жителей республики. 22 августа в 18:00 на Стефановской площади в Сыктывкаре начнётся театрализованное шоу «Соединяя времена». Каждый эпизод расскажет о знаковых событиях республики и ярких личностях и судьбах. Ведущим шоу станет Заслуженный артист России Александр Олешко, выступят артисты эстрады разных поколений и известные уроженцы Коми.

Известно, что театрализованное шоу разрабатывалось в течение дух лет, проект объединил свыше 300 специалистов Сыктывкара, Кирова, Ухты, Москвы и других городов региона и страны. Для проведения праздника такого масштаба на Стефановской площади будет возведен сценически комплекс длиной 80 метров. Зрителей ждут спецэффекты: столбы дыма, криоэффекты и «живой» огонь закораживающей красоты.

Между тем, во всех учреждениях культуры региона пройдут праздничные мероприятия с 19 по 22 августа. В этом году столетие отметят с большим размахом – на эти цели выделено 40 млн рублей.

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