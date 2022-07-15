Вилли возвращается! Известный музыкант порадует жителей Коми долгожданным концертом «в полях»

Владимир Молодцов. Фото: Анастасия Еремеева.

Вилли возвращается! Уже завтра, 16 июля, после трехлетнего, в том числе и пандемийного, перерыва в Сыктывкар снова приезжает волынщик Владимир Молодцов. Долгожданная встреча пройдет в полях за железнодорожным вокзалом за спортивной базой «Динамо» в 18:00.

Напомним, уроженец Республики Коми, питерский исполнитель, педагог, автор книг и учебников Владимир Молодцов ежегодно радовал поклонников своего удивительного таланта бесплатными концертами, как говорится, в полях. С 2009 года сыктывкарцы и гости столицы республики наслаждались прекрасными звуками волынки. И вот завтра Вилли, как зовут Владимира близкие друзья, возвращается.

– Всем, кто любит Вилли, его волынки и отличную тусовку единомышленников, берите себя, своих друзей, антикомарин, лимонад и в поля. До встречи! – проанонсировали мероприятие организаторы.

Кстати, однажды Владимир стал гостем журнала «КП-Авиа». Влюбленный в музыку, интересный и творческий человек, у которого даже рингтон на мобильном – мелодии волынки. Хотите узнать о волынщике больше? Читайте!

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