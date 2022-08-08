«Мы смотрим на вечность»: влюблённые в космос сыктывкарцы дарят тайны Вселенной жителям Коми

По словам Николая Грекалова, одно из ближайших зрелищных звездных мероприятий этого года – солнечное затмение, которое случится 25 октября. Фото: личный архив.

Звёздное небо тысячи лет манит своим величием миллионы людей, но только единицы приобретают телескоп. Среди них находятся энтузиасты, которые регулярно проводят астрономические наблюдения для желающих. Безвозмездно и не жалея потраченного времени. Например, сыктывкарские астрономы-любители Николай Грекалов и Виталий Тимушев. Несколько лет они организуют «звёздные» встречи для сотен желающих соприкоснуться с космосом.

«Смотрим на вечность»

Первое знакомство с небом у Николая Грекалова случилось с дядиного артиллерийского бинокля, в который можно было наблюдать Луну. Раритет до сих пор лежит на полке как напоминание о старте увлечения. Только в 2015 году мужчина приобрел свой первый лунно-планетарный телескоп МАК-102, а уже через два года Николай провёл астрономическую встречу для друзей.

Николай Грекалов работает учителем в школе. Поэтому «показать и объяснить» для сыктывкарца несложно. Фото: личный архив.

– Я работаю учителем в школе и люблю общаться с людьми. Если есть возможность показать и объяснить, делаю это с удовольствием. Главное, чтобы люди были заинтересованы, – отмечает Николай.

На Севере погоду сложно предугадать, поэтому сообщение о мероприятии Николай публикует примерно за два часа до встречи, когда есть шанс на чистое небо. И никогда не знаешь, сколько человек подойдёт – один или десять. К примеру, в июне прошлого года полюбоваться на солнечное затмение пришло больше трёхсот человек! Эмоции, восклицания «Вау!», горящие глаза, впервые увидевшие планету в деталях…

Звёздное небо тысячи лет манит своим величием миллионы людей. Фото: личный архив.

– Эта реакция, которая вдохновляет проводить подобные мероприятия чаще. Часто повторяю: вас еще не было, а планета была, вас не будет, а планета останется. И мы, ничтожно малые, смотрим на эту вечность, – говорит Николай.

«Раскрасить» светила

Сегодня у астронома-любителя три телескопа, иногда на встречи приносит их все. Телескоп можно поставить на штатив и с помощью настроек поставить задачу, например, самостоятельно следовать за объектом – движением планет. Когда такой опции нет, то приходится вручную настраивать телескоп для каждого посетителя встречи, чтобы человек увидел не серое пятно в окуляр, а Луну с кратерами.

Полюбоваться звёздным небом собираются десятки, а то и сотни желающих. Фото: личный архив.

Многие, только примкнув к окуляру и поспешив выразить восхищение, уже уступают место другому. На самом деле, рекомендует астроном, надо задержаться как минимум на 20 секунд. Дело в том, что человеческий глаз привыкает к освещению постепенно, поэтому со временем наблюдатель может увидеть не две, а все десять полос Юпитера, да еще вдобавок и атмосферу газового гиганта. Дальний космос, то есть галактики, которые находятся в тысячах световых днях от нашей, наблюдать намного сложнее по той же причине неспособности сетчатки нашего глаза «раскрасить» светила – слишком далеко. В этом плане и Луну, и планеты нашей звездной системы воспринимать намного проще и интереснее.

Николай Грекалов. Фото: личный архив.

– Например, скопление звезд в созвездии Геркулеса для человека – мутное белое пятно. И только после специального пояснения человек понимает, что наблюдает сотни тысяч звёзд, которые мы видим в виде шара, – говорит астроном. – Вселенная бездонна, её красотой надо делиться.

Перевернутая запятая

Эжвинца Виталия Тимушева звёздное небо манило с раннего детства. Сначала – Луна, потом 5-летнему ребёнку показали Большую Медведицу, вот тогда и возникла непреодолимая тяга к космосу с его бесконечными загадками. На столе школьника всегда были журналы «Наука и жизнь» и «Техника молодёжи».

Эжвинца Виталия Тимушева звёздное небо манило с раннего детства. Фото: личный архив.

– Весенним вечером 2002 года я случайно увидел небесное тело размером чуть больше обычной звезды – как перевернутая запятая. Позднее узнал, что это комета Икэя-Чжана. Тогда же заприметил на небе три яркие звезды, выстроившиеся в ряд. Но не понял, что это за созвездие. Тогда я задумался о целенаправленном изучении космоса. Купил звёздный атлас и по картинкам начал пытаться определить созвездия. Было тяжело: небо выглядело сплошным звёздным ковром. А потом на помощь пришел интернет и спецпрограммы, – рассказывает Виталий.

Фаза Луны. Фото Виталия Тимушева.

Покупка телескопа стала для начинающего астронома настоящим квестом. Стоимость аппарата зашкаливала. Только год Виталий потратил на изучение рынка и техпараметров.

– Это того стоило! Недоступный космос открылся взору! После покупки первого телескопа спустя время захотелось купить телескоп побольше. Но цена – 120 тысяч рублей! Случайно узнал о форуме любителей астрономии, где продают хорошие б/у телескопы. В итоге мой сегодняшний телескоп системы Шмидт – Кассегрен Celestron NexStar 6", купленный в 2016 году частями в разных городах, обошёлся мне всего в 60 тысяч рублей, – говорит Виталий.

А небо - в подарок! Фото: личный архив.

Всё небо – милым дамам

После покупки Виталий долгое время наблюдал звёздное небо из окна квартиры. Однажды на 8 марта возникла идея «подарить Луну» прекрасной половине человечества. Астроном-любитель транспортировал телескоп на людную площадь Эжвы – так начались первые наблюдения. На первую встречу пришли порядка 30 человек.

– Уже пять лет я провожу встречи регулярно. Иногда количество участников бьёт рекорды. К примеру, в мае прошлого года пришло около 200 человек, – отмечает астроном. – Самый большой восторг у людей вызывают кратеры Луны, кольца Сатурна и спутники Юпитера.

По словам Виталия, очень сложно организовать выход под звёздное небо без телескопа, чтоб показать именно созвездия. Во-первых, нужны локации без фонарей, которые мешают увидеть светила (в Эжве такое место – лыжная база). Во-вторых, мешает… Луна! Спутник Земли тоже своим великолепием затмевает звёзды.

Как же манит небо! Фото: личный архив.

– Восторг людей, которые в первый раз видят Луну и начинают узнавать созвездия, бесценен. Я и сам получаю огромное удовольствие от этих встреч, – признаётся наш герой.

На заметку

По словам Николая Грекалова, одно из ближайших зрелищных звездных мероприятий этого года – солнечное затмение, которое случится 25 октября.

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