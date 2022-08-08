В жаркую августовскую ночь жители Сыктывкара лицезрели Северное сияние

Фото: Николай Грекалов

Жители Коми наблюдали ночью за северным сиянием. Необычному для лета явлению поспособствовала активность Солнца. Фотографиями с прекрасным небом появились в сообществе «Сыктывкарский Астрономический клуб». География различна: Сыктывкар и Коччойяг, Усть-Куломский район.

Сыктывкарские астрономы-любители собрались в Кировском парке понаблюдать за небесным явлением. С редакцией «Комсомольской правды-Коми» пообщался организатор наблюдений Николай Грекалов. Мужчина интересовался астрологией ещё будучи малышом – с трёх лет, а начиная с 2015 года его хобби переросло уже в более серьёзное увлечение.

Сияние в Коччойяге. Фото: Kseniya Aleksandrovna

– Северное сияние не зависит от того, лето или зима на дворе. Для того, чтобы увидеть его нужна солнечная активность. Во-первых, через несколько суток, если солнечный ветер долетает до нас, он влияет на магнитную сферу Земли, и мы видим это – появляется Северное сияние, соответственно для того, чтобы его увидеть нужно темное небо, чем темнее, тем лучше, ну и чтобы было безоблачно. Вот и все. Никакого фокуса тут нет, – Николай развеял миф о том, что полярное сияние бывает лишь в лютый мороз. Короткое Северное свечение явилось короткими импульсами в 23:35 и 00:44, длилось 4-5 мин.

Сатурн. Фото: Николай Грекалов

– Ещё смотрели Сатурн, Юпитер, галактику Андромеды и скопление NGC 869. Я заснял на Pentax K70. Всем, кто желает присоединиться, следите за объявлениями на стене сообщества. Выкладываю информацию о наблюдениях, времени и месте за несколько часов. Наблюдения всегда бесплатные, – заключил собеседник.

Если вы заинтересовались наблюдением небесных тел – добро пожаловать в группу энтузиастов.

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