В Коми при крушении легкомоторного самолета погибли три человека

Легкомоторный самолет Cessna-177 упал в 400 метрах от аэропорта и загорелся
Под Ухтой разбился легкомоторный самолет. О ЧП сообщили очевидцы произошедшего, а в МЧС по республике случившееся подтвердили «КП-Коми».
По данным ведомства, экипаж самолета Cessna потерял управление над судном и жестко приземлился недалеко от взлетно-посадочной полосы. От удара фюзеляж загорелся и почти мгновенно воздушный транспорт превратился в груду металла.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура.
По предварительным данным, в аварии погибли три человека, которые находились на борту.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура.
По факту произошедшего начато разбирательство. На месте работают экстренные службы. Подробности уточняются.
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