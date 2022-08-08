В Коми при крушении легкомоторного самолета погибли три человека

Легкомоторный самолет Cessna-177 упал в 400 метрах от аэропорта и загорелся

Под Ухтой разбился легкомоторный самолет. О ЧП сообщили очевидцы произошедшего, а в МЧС по республике случившееся подтвердили «КП-Коми».

По данным ведомства, экипаж самолета Cessna потерял управление над судном и жестко приземлился недалеко от взлетно-посадочной полосы. От удара фюзеляж загорелся и почти мгновенно воздушный транспорт превратился в груду металла.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура.

По предварительным данным, в аварии погибли три человека, которые находились на борту.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура.

По факту произошедшего начато разбирательство. На месте работают экстренные службы. Подробности уточняются.

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