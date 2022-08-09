«Дающий всегда приобретает»: как Республика Коми осуществляет «шефство» над Ровеньками

Предприятия Коми предоставили стройматериалы, кроме того, были отправлены товары первой необходимости и продукты питания. Пресс-служба главы Коми.

И вроде только август на дворе, а уже сейчас Республика Коми помогает городу Ровеньки в ЛНР подготовиться к осенне-зимнему сезону. Коммунальщики северного региона активно готовят к зиме объекты ЖХК и социальной сферы Ровенек – школ, детских садов, больниц и других учреждений.

Прослужит долго

Город Ровеньки Луганской народной республики потихоньку возвращается к мирной жизни. Везде слышны звуки строительной техники. В подшефном городе Республики Коми бригада специалистов с севера помогает готовиться к отопительному сезону. На прошлой неделе сюда приехал очередной гуманитарный груз из Сыктывкара – две фуры привезли трубы для замены теплосетей, одна – материал для ремонта кровли котельной на улице Свердлова. К работе приступили три бригады из «Коми коммунальных технологий». Десять человек меняют теплосети и кровли котельной.

Работа коммунальщиков. Скрин видео телеканала «Родной» (Ровеньки).

В котельной квартала Шахтерский идут восстановительные работы разрушенных теплосетей. Здесь старые трубы меняют на современные пластиковые в теплоизоляционной оболочке. Такой материал прослужит намного дольше, чем железо, считают специалисты.

– Это трубы уже подготовленные, в теплоизоляции, то есть можно класть бесканальным способом. Надолго и качественно. Потерь тепла в них практически нет, – подчеркнул представитель коммунального предприятия Евгений Смирнов.

Скрин видео телеканала «Родной» (Ровеньки).

Вскоре ожидается прибытие еще одного груза – два теплообменника на котельные и жаротрубные части на три котла. Работы специалисты планируют закончить за два месяца – до начала отопительного сезона.

Восемь лет отрезаны от жизни

За последние восемь коммунальная инфраструктура Ровенек пришла в состояние практически стопроцентного износа. Есть проблемы с водой – она доставляется по 80-километровому водоводу, который за годы невозможности ремонта и бомбардировок пришёл в негодность. Те же проблемы коснулись и детских садов.

Скрин видео телеканала «Родной» (Ровеньки).

– Слава Богу, что Ровеньки не бомбили массово. Там два раза был обстрел «Точкой-У». Первый раз выпустили, чтобы вывести из строя завод по нефтепереработке, был нанесён ущерб. Второй обстрел был абсолютно варварским, стреляли в рынок – но сработали системы ПВО, ракете не дали упасть там, где было запланировано. Восемь лет ДНР и ЛНР были отрезаны от жизни, от экономической жизни в том числе, – рассказал глава Коми Владимир Уйба.

Владимир Уйба. Фото: пресс-служба главы Коми.

Сегодня Коми помогает Ровенькам с ремонтом объектов коммунальной инфраструктуры, социальных объектов и дорожного покрытия. Это работа не одного года. До 1 сентября запланировано закрыть самые острые коммунальные проблемы, часть работы будет продолжаться при низких температурах, часть пройдёт в следующем году.

– Эта помощь никоим образом не сказывается и не снижает объёмы работ, которые мы запланировали в республике. Я всегда говорю: «Дающий всегда приобретает». Нельзя уходить от того, кому можешь помочь. Нужно жить христианскими заповедями, – сказал Уйба.

Коми присоединилась к общефедеральной кампании, когда города России берут под своё шефство пострадавшие от обстрела города Донбасса и помогают им восстанавливаться.

Напомним, Коми присоединилась к общефедеральной кампании, когда города России берут под своё шефство пострадавшие от обстрела города Донбасса и помогают им восстанавливаться. Республика будет осуществлять «шефство» над Ровеньками, содействовать восстановлению экономики города, инфраструктуры, развитию социальной сферы.

Всё лучшее – детям

Между тем, в Сыктывкаре в июле была принята группа детей из ЛНР в рамках университетской смены. 1 августа ребята из ДНР приехали в Ухту. Ещё одна группа детей из десяти человек 5 августа отправилась на отдых в Коми республиканский санаторий «Черноморская зорька» в Анапу.

Дети из Ровенек отправились в республиканский лагерь «Черноморская зорька». Мэрия Ровенек.

Среди ребят – молодые учёные, преуспевшие в науках, физике, математике. Или же творчески одарённые ребята, художники и писатели. Смена в «Зорьке» называется «Наследники творцов». За 21 день ребята познакомятся со школьниками из Коми и смогут подружиться. В конце смены запланирован фестиваль искусств, где подрастающее поколение сможет продемонстрировать свои таланты.

Только цифры

Ещё одним важным направлением работы остается помощь беженцам с Донбасса и Украины. Сегодня в Коми 528 беженцев (183 – мужчины, 345 – женщины), в том числе 159 несовершеннолетних (по данным на 8 августа 2022 года). Среди беженцев есть пенсионеры, инвалиды. Всем прибывшим оказывается необходимая поддержка, помощь с трудоустройством, получением социальных выплат, медицинских услуг. Для них были подготовлены пункты временного проживания. В них, по последним данным, размещены 28 человек.

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