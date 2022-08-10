«Ме-е-едленно положи мышь и уходи»: кировский центр «Большое гнездо», куда попали совята-сироты из Печоры, нуждается в поддержке

Фото: Центр реабилитации животных «Большое гнездо»

Совята-сироты из Печоры обживают кировское «Большое гнездо». Птенцы окрепли и заматерели. Подробности интересной истории расскажет «Комсомолка».

Напомним, птенцов-совят нашли в Печоре на рыбацкой станции. Путь спасения малышей был нелёгким – волонтёрам помогали советами специалисты станции юннатов в Сыктывкаре, они консультировали по телефону. В столичном Центре помощи диким птицам «Голубое небо» дали рекомендации по уходу и кормлению малышей. Совят было решено отправить в Киров, в Центр реабилитации животных «Большое гнездо».

Маленькими и напуганными совят нашли на рыбацкой станции в Печоре. Фото: Три лапы.

Специалисты «Большого гнезда» рассказали о том, как поживают наши ребята.

– Совята усердно поглощают мышей и из доверчивых пуховых комочков уверенно превращаются в гордых и свободных птиц. Раньше нас встречал радостный писк, а сейчас в их глазах читается только: «Ме-е-едленно положи мышь и уходи», – умиляются волонтёры Центра.

К сожалению, выяснилось, что со здоровьем у малышей не все гладко. В помёте птичек много патогенной микрофлоры, нужны анализы и лечение.

Если вы желаете помочь накормить и обследовать наших пернатых земляков, можете в приложении Сбербанк онлайн в строке поиска ввести название «Большое гнездо», и, следуя подсказками системы, сделать пожертвование. Назначение платежа: добровольное пожертвование на уставные цели.

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