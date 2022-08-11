«Я возмущён!»: в Заполярье водителя заставили убрать мусор, который вылетал из его машины

Скрин видео

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников размести у себя видео, которое гуляет по заполярным пабликам. На ролике видно, что грузовичок везёт мусор, который прямо разлетается по дороге. Вопрос ровно один: зачем мусоровоз забрал мусор с одного места и раскидал в другом? Да еще и по всей дороге.

Пакеты и другие лёгкие отходы явно нужно было чем-то накрыть, при движении они просто все стали лихо вылетать из кузова.

«Возмущен безалаберностью водителя. Постараемся найти владельца бизнеса и наказать. Если кто-то может опознать чей самосвал — пишите в личку», — написал в посте Ярослав Шапошников.

На его пост отреагировали подчинённые — администрация Воркуты, чиновники в комментариях сообщили, что беспечного водителя нашли, он обещал в следующий раз использовать тент. Мусор тоже убрал.

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