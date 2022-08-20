Шашлык из оленины в красной смородине: готовим по коми рецептам

Аромат просто сумасшедший! Слюнки так и бегут. Фото: Екатерина САВЕНКО

Лето – горячий сезон для любителей шашлыка, который можно делать не только из баранины или свинины, но из мяса диких животных: лося или оленя. Сегодня эти продукты доступны не только охотникам, их можно приобрести в специализированных хозяйствах и некоторых магазинах. Шашлык из оленины обладает уникальным вкусом, его стоит попробовать каждому гурману. Это мясо очень вкусное, полезное и питательное.

Оленя на Севере уважают. Фото: архив КП.

Усилить вкусовые качества оленьего шашлыка поможет маринад из красной смородины. Вот уж чего-чего, а этого витаминного добра на Севере хватает в каждом доме и на любой даче. Красносмородиновый маринад подчеркнёт удивительно тонкий букет уникального блюда.

Рецепт приготовления шашлыка из оленины

Ингредиенты: оленина – 0,5 кг, ягоды красной смородины – 300 гр., соль, чёрный перец – по вкусу.

ШАГ 1

Часто шашлык приходится делать из мяса оленя, которое было заморожено. Пусть оно оттает в естественных условиях, не подвергаясь резкому перепаду температур. Размораживание мяса с помощью микроволновки приведет к ухудшению вкусовых качеств.

Фото: Екатерина САВЕНКО

ШАГ 2

Перед приготовлением любых блюд их оленины её рекомендуется в течение 10-24 вымочить в холодной воде. Мясо нужно очистить от пленок, удалить жилы. На шашлык оленину нарезают кусками не менее 4 см, но не более 7 см.

Фото: Екатерина САВЕНКО

ШАГ 3

Оленье мясо жесткое и перед жаркой на углях его обязательно нужно мариновать. За основу часто берут кислые продукты (уксус, фруктовый или ягодный сок, вино) или луковый сок. В маринаде оленину держат от 10 до 24 часов в зависимости от его состава.

Фото: Екатерина САВЕНКО

ШАГ 4

Жарить шашлык можно на шампурах или решетке. Процесс занимает около 15-20 минут. Подавать жаренную на углях оленину рекомендуется с томатным, брусничным или йогуртовым соусом.

Фото: Екатерина САВЕНКО

Приятного аппетита! Нян да сов!

Очень вкусно! Фото: Екатерина САВЕНКО

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