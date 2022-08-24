Грант на добро: волонтёрские проекты Коми выходят на арену международной премии

Уже шесть лет активисты Усть-Выми возвращают уникальному заказнику «Белый» первозданный вид.

В регионе сотни добровольческих объединений, которые помогают природе и людям. Главное топливо волонтёров – энтузиазм, но бывает, что и он на исходе. Тогда на арену выходят проекты, которые поддерживают неравнодушных. Одним из них стала международная премия #МЫВМЕСТЕ, в которой приняли участие волонтёры из Коми. В этом году по итогам регионального этапа в полуфинал вышли 20 ярких проектов из нашего региона, которые помогают миру. Расскажем о некоторых из них.

«Русский со вкусом»

Никанор Толстых, студент, образовательный марафон «Русский со вкусом»

– Идейный вдохновитель нашего проекта – учитель русского языка моей родной школы №35 в Воркуте Елена Грозных, которая обратила внимание на проблему сквернословия среди подростков. «Русский со вкусом» – комплекс мероприятий, которые направлены на популяризацию чистой русской речи. Главная цель команды – добиться повышения уровня грамотности ребят на 10% по сравнению с результатами входной диагностики. И мы верно шагаем к ней! Мы отслеживаем прогресс ребят. Признаюсь, мероприятия сложнее придумывать, чем проводить, потому что все методические наработки у нас авторские – подобных проектов в России просто нет! Но у нас отличная команда из молодых, но очень опытных ребят-организаторов. А планы на будущее, конечно, есть: получить грант и провести яркий, смелый марафон для наших воркутинских ребят и профессиональное обучение волонтёров.

Никанор Толстых вдохновлён проектом о чистоте русского языке.

Что может быть лучше?

Екатерина Ивановская, ведущий эксперт молодёжной политики, проект «Добрые уроки для родителей»

– В 2018 году я пришла работать в отдел молодёжной политики в Печоре. После общения с волонтёрами, а в основном это школьники и студенты, столкнулась с проблемой. У родителей в большинстве случаев не было понимания, зачем заниматься добровольчеством и что волонтёрство даёт их детям в перспективе. Многие думали, что добровольчество – это лишь дополнительные баллы при поступлении в вузы. Тогда в голову пришла мысль развеять предубеждение с помощью добрых уроков.

Екатерина Ивановская мечтает, чтобы волонтёрство проникло в массы.

Как проводим? Руководители ресурсных центров добровольчества на родительских собраниях в школах рассказывают, что из себя волонтёрство представляет, какие направления существуют, какие плюсы присутствуют. В этом учебном году с родителями будут делиться важной информацией уже сами волонтёры-школьники. Самое приятное, когда после мероприятий родители присоединяются к дружной команде волонтёров. К примеру, часть из них во время пандемии стали активистами проекта помощи пожилым и маломобильным людям, которые не могли выйти из дома. Они занимались доставкой продуктов и лекарств.

Хочется, чтобы добровольчеством стало заниматься ещё больше людей не только с нашей республики, но и со всей России. Надеюсь, что премия даст проекту дополнительные силы, и волонтёрством будут заниматься больше людей. А что может быть лучше?

Не будет ни одной свалки

Анна Семукова, руководитель волонтерского отряда «ДрАйВ» в Усть-Выми, проект «Заказник «Белый» защитим, от мусора погибнуть ему не дадим!»

– Заказник «Белый» каждый год привлекает сотни грибников, но, к сожалению, не все они заботятся о природе. Итог – горы мусора в красивейшем уголке природы. Шесть лет назад я впервые выехала на субботник в составе замечательной команды. Тогда мы убрали небольшую часть заказника, а мусор просто вывезли на свалку. В тот год трудились полностью за свой счёт: сами покупали инвентарь, фотографировали, писали посты. И этот первый субботник натолкнул на мысль, что стоит написать экопроект, в смету которого заложить средства на уборочный инвентарь, футболки с логотипом проекта, технику для съёмок, ну, и конечно, ноутбук, без него никуда. Верим, что когда станем победителями международной премии #МЫВМЕСТЕ, то сможем решить большую проблему небольшого заказника!

«Заказник «Белый» защитим, от мусора погибнуть ему не дадим!»

А пока наш проект уже реализуется за счёт нас самих, местного отдела охраны Минприроды РК, активных волонтёров и спонсоров. За несколько лет он стал экологичнее: теперь мы не вывозим отходы на свалку, а сортируем мусор, а затем отправляем переработчикам. За шесть лет мы убрали горы мусора, а на наших экосубботниках приняли участие более тысячи человек, большинство из которых дети. Верим, что проект будет развиваться дальше и настанет время, когда в заказнике «Белый» больше будет ни одной свалки!

А дальше – волшебство

Дарья Герег, специалист по соцработе Усть-Вымского района, проект помощи трудным подросткам «Рождённые помогать»

– После окончания педколледжа я вернулась домой, устроилась на работу и узнала о таком прекрасном волонтёрском отряде «БлагоДарю», который с 2019 года существует на базе нашего отделения соцпомощи семье и детям. Позже я стала его куратором. Как в отряд попадают трудные подростки? Так как наше отделение является членом советов профилактики, то мы наблюдаем, как много трудных подростков посещают школы. Большинство из них никак не задействовано во внеучебной деятельности, не ходят на кружки и секции. Тогда мы начали предлагать таким ребятам присоединиться к нашему отряду. И они соглашались. Кроме того, к нам ходят подростки из многодетных семей, мы всем рады.

Для Дарьи Герег волонтёрство – образ жизни.

Кстати, у нас были ребята, которые сначала не хотели ходить на добровольческие мероприятия и принимать в них участия, но в отряде они нашли людей, которые их понимают и принимают. А дальше – волшебство: тянулись к отряду, мероприятиям, раскрывались уже с иной стороны.

Справка КП

Премия #МЫВМЕСТЕ родилась в пандемию: она помогает НКО, бизнесу и добровольцам со всей России. В прошлом году премии на развитие проектов получили 42 волонтёра. За первое место они получили грант 2,5 млн рублей, за второе – 1,5 млн, за третье – 1 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волонтёры-пенсионеры Сыктывкара полностью развенчали стереотип о «серебряном» возрасте как о затухающем периоде жизни. Кажется, они могут всё: помочь в организации самого сложного мероприятия, провести крутой мастер-класс и бодро пойти на субботник.

– Я чувствую людей, готовых помогать, поэтому за полгода удалось привлечь 15 новых волонтёров. К примеру, на одном мероприятии заметила четырёх активных женщин, подошла к ним, рассказала о «несущих добро». Теперь это наши добровольцы: устраивают мероприятия, игры на свежем воздухе для бабушек и дедушек в Орбите, – рассказывает Галина Холопова (подробности).