«Есть только одно желание – увидеть человека живым»: волонтёры-поисковики Коми каждый год находят сотни пропавших людей

Волонтёрский отряд — слаженная команда, каждый участник которой понимает друга практически без слов.

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» существует в Коми пять лет. За это время волонтёры помогли вернуться домой сотням людей, потерянных в городах и на болотах. Надпись «Найден, жив!» в соцсетях – долгожданный итог поисков, за которым стоят бесконечные переживания и бессонные ночи десятков добровольцев.

Казалось, всё просто

Региональный представитель и старший направления беспилотной авиации в Коми Виталием Штука впервые задумался о движении волонтёров в 2014 году, когда пропала 8-летняя Ксения Ветошева. Кстати, девочка до сих пор в числе без вести пропавших...

– Я задумался о пользе регулярных волонтёрских отрядов, которые работали бы в тандеме с полицией, – рассказывает поисковик. – Позднее увлекся беспилотниками и снова подумал: квадрокоптеры могли бы стать отличными помощниками.

Для поиска людей Виталий использует беспилотники.

Тогда же сыктывкарец случайно наткнулся на объявление, что отряду нужны люди с дронами. Заполнил анкету – и 29 июня 2019 года впервые принял участие в поисковом мероприятии. Как вспоминает Виталий, «с первых минут нахождения в отряде появилось ощущение, что все мы – друзья. Правда, до первого поиска казалось, что всё предельно просто: взлетел, осмотрел территорию, нашёл. Но столкнулся с реальностью и осознал: нужна особая методика, которая поможет сделать облёт территории более эффективной».

Горишь желанием найти

Часто человека не получается найти сразу, и к поискам приходится возвращаться вновь и вновь. Иногда поиски возобновляются после паузы, когда находятся новые артефакты (вещи). Самым сложным во всех смыслах для Виталия оказался выезд в сентябре 2021 года – искали мужчину из деревни Черныш. Тогда в составе поисковой группы волонтёр провёл в лесу больше 13 часов…

Фото: ЛизаАлерт.

– Есть лишь одно желание – найти человека живым. Если нет результата, держаться на плаву помогает это чувство, благодаря которому даже можешь не спать несколько суток, – делится собеседник. – Но, конечно, после таких сложных поисков нужен полноценный отдых. Тяжело переживаются моменты, когда горишь желанием найти человека, но из-за скудности данных ничего сделать уже не можешь. Надо переключаться – это помогает.

По признанию мужчины, опыт работы в отряде дал понимание, что потеряться легко, а вот найтись – сложно.

Фото: ЛизаАлерт.

– Я начал по-другому относиться к людям, находящимся в состоянии беспомощности. Например, недавно на тротуаре, на солнцепёке сидел пожилой человек, а все проходили мимо. Я подумал, что нужно хотя бы пересадить его в тень: подошёл и выяснил, что дедушка не помнит, где живёт, – рассказывает Виталий. – История закончилась хорошо: вызвали скорую помощь, выяснили адрес. Но осознание, что до тебя люди просто проходили мимо, отрезвляет. И я не думаю, что это от черствости. Возможно, люди просто не знают, как реагировать. Я их не осуждаю.

Не могла встать с кровати

Инфорг, старший поисковой группы Варвара Деревцова три года назад наткнулась на страницу отряда в соцсетях. Увидела пост о нуждах, закупила бумагу, скотч, фонари, батарейки – и отвезла в «ЛизаАлерт». Затем долгое время наблюдала за деятельностью отряда со стороны, девушке было страшновато вливаться в незнакомый коллектив.

– После того, как увидела, что пропал дедушка, который ушёл из больницы в неизвестном направлении, я переборола страхи, – вспоминает сыктывкарка. – Это и стало началом активной поисковой деятельности.

Варвара стала понимать цену самого дорогого, что есть у человека, – жизни, и стала более бдительной.

Девушка прекрасно помнит один из самых трудных своих поисков – под Затонским мостом. Было очень сложно физически, на следующий день Варя просто не могла встать с кровати, так как болели все мышцы! Несмотря на дикую усталость, нашей героине понравилась атмосфера слаженности и чёткости в организации поиска. Безусловно, самые тяжёлые поиски с психологической точки зрения – с трагичным исходом.

В основном поиски проходят вечером и ночью. Ведь если человеку нужна помощь, не имеет значения ни погода, ни время суток и года. Волонтёров ждут, значит, надо быть в строю!

– Однако важно чувствовать свой организм и уметь вовремя остановиться. Уставший поисковик – неэффективный поисковик. И лучшее лекарство от эмоционального выгорания – слова на ориентировке «Найден, жив!». Эмоции не передать словами, – говорит Варвара.

Фото: ЛизаАлерт.

Как признаётся волонтёр, работа в отряде оказала серьёзное влияние на восприятие действительности. Девушка стала понимать цену самого дорогого, что есть у человека, – жизни, и стала более бдительной – всегда спрашивает родных, если те отправляются на природу, куда едут, надолго ли, напоминает правила безопасности.

Самые сложные поиски

Сложнее искать детей и пожилых: первые ещё не могут о себе позаботиться, вторые – уже не могут. И всё-таки труднее искать пожилых. Поиски детей вызывают большой отклик и собирают много неравнодушных. Пожилые, к сожалению, в большинстве случаев оказываются никому не нужны.

Самые распространённые причины пропажи людей – самоуверенность и безалаберное отношение к собственной безопасности. Люди идут в лес, не предупредив близких, без телефона, перекусов и воды. Понимая, что заблудились, начинают самостоятельно искать выход. Но тем самым они только отдаляются от точки входа и лишают возможности спасателей быстро их найти.

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ В ЛЕСУ

Камуфляж в лесу – плохая идея. Одевайтесь ярко, грибы от этого не убегут. Возьмите с собой телефон, пауэр-банк, компас. Не поленитесь перед заходом в лес определить, где находитесь. Не будет лишним предварительно изучить карту местности, подметить дороги и просеки. Это вас выручит, если вы потеряетесь. Даже если собираетесь в лес на час, берите с собой небольшой запасы еды и воды. И обязательно проверьте, заряжен ли телефон. Предупредите близких, куда и на сколько вы уходите.

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