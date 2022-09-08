«Воркута не умирает, а очищается от злых людей»: житель Самары переехал в Воркуту на постоянку и сразу же в неё влюбился

Фото с личной страницы Дмитрия Хилковского

В Воркуту влюбляются без памяти и навсегда! Она по праву оправдывает выражение «Воркута – столица мира».

Дмитрий Хилковский из Самары переехал жить в Заполярье две недели назад и был приятно удивлен всему прекрасному, с чем ему удалось столкнуться – добрые люди помогли решить проблему с жильём, он устраивается на работу и что не может не радовать – обзавёлся невестой.

О том, что привычно для воркутинцев, может быть непривычным для приезжих, уверен Дмитрий. Так, он решил поделиться с подписчиками воркутинского сообщества со своими заметками.

Столицу миру реально обойти пешком

Воркута город очень маленький. По сути, в ширину есть улицы Ленинградская (Димитрова), Парковая, Ленина и Бульвар Пищевиков.

- В длину, конечно, город значительно больше. Но, обойти город пешком вполне реально. Не надо проделывать путь в 11 – 15 км, чтобы попасть с окраины Самары в центр, как я делал ещё совсем недавно, - пишет автор поста.

Советский дух

Порадовали новичка надписи и вывески на домах и зданиях: «Миру – мир!», «Слава КПСС!», «Богатства недр – Родине!» и др.

- Больше всего меня восхитили светящиеся в темноте гербы Воркуты и СССР на площади Мира. Много в городе и старых рекламных вывесок из времён СССР и 90-х: «Кулинария», «Уголёк», «Книги», «Магазин», «Ремонт обуви» и т.д. Всё это будто бы окунает меня с головой в беззаботное детство, когда 9 из 10 вывесок были такими, не диодными, как сейчас, - умиляется приезжий.

Много площадей не бывает

- Воркута радует изобилием городских площадей. Я их насчитал целых девять (!): Привокзальная, Металлистов, Мира, Просвещения, Кирова, Комсомольская, Юбилейная, Центральная, Победы. На площади Победы установлена различная военная техника: три пушки, танк, БТР и, даже, вертолёт! А ещё один вертолёт установлен в аэропорту. Помимо военной и воздушной техники в городе установлен паровоз (у вокзала) и, внимание, автобус ЗИЛ-ЛиАЗ-158! Вот это вообще находка! – поражается Дмитрий Хилковский.

Ретро автомобили повсюду!

Основной тип подвижного состава в Воркуте – ПАЗики различны моделей и модификаций: 32053, 34054, 3203. Но, есть немного автобусов побольше – МАЗ-206. А ещё здесь можно найти Икарусы-263 и красивенькие КАвЗы-3976. - А ещё меня удивило то, что проезд в автобусах стоит очень дёшево – всего лишь 24 рубля, после привычных для Самары 35 рублей в автобусах, трамваях и троллейбусах и 38 – 40 рублей в маршрутках – в Воркуте проезд вообще за даром! – доволен переездом мужчина.

Также автор поста поделился самарскими реалиями.

- Я был удивлён тем, что здесь в каждом автобусе есть кондуктор, даже в ПАЗиках! А вот у нас в Самаре от кондукторов предпочли избавиться, организовав вход пассажиров через переднюю дверь с оплатой водителю, и только после того, как все вошедшие оплатят проезд, открываются остальные двери – на выход пассажиров, - поведал Дмитрий.

Увезу тебя я в тундру… Или?

Дмитрий Хилковский был уверен, что он едет в тундру, где ничего не растёт. Однако Заполярье открылось перед ним обилие трав, полевых цветов и деревьями высотой до третьего этажа. - А ещё здесь такие живописные места на берегу реки Воркуты и ручейки, стекающие в Воркуту тонкими журчащими струйками! Красотища!!! – не может нарадоваться новоиспечённый воркутинец.

А люди тут особенные

Заключительным пунктом автором были отмечены жители Воркуты – особенные, вежливые, доброжелательные, которые всегда готовы прийти на помощь – если не знаешь чего-то, обязательно подскажут, как пройти туда-то и туда-то, даже если очень сильно торопятся.

- Никак не могу привыкнуть к тому, что, подойдя к пешеходному переходу, не надо пропускать автомобили, а можно смело переходить дорогу. Просто потому, что водители видят тебя и пропускают. Хотя это я привык пропускать вечно торопящихся автомобилистов, ибо играть в курицу, то и дело выпрыгивающую из-под колёс, надоело. Да и опасно это для жизни, - с ужасом вспоминает Дмитрий.

Единственное, о чём жалеет бывший самарец, это о том, что не переехал сюда раньше.

- Но, ничего, здесь мне будет по-настоящему хорошо. А тем, кто считает, что Воркута умирает, я так скажу: не умирает, а очищается от злых людей, нелюбящих этот прекрасный город. И долгих лет, и долгих веков тебе, Воркута! Моя Воркута!" – закончил любовными признаниями Дмитрий.

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