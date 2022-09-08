«Где у ребёнка автокресло?»: Оксана Самойлова попала под гнев своих подписчиков

Фото из личного архива О. Самоловой

Подписчики фотомодели и блогера, уроженки Коми Оксаны Самойловой возмущены!

Оксана сняла видео, где они с двухлетним малышом Давидом едут на Rolls-Royce и поют песенку акулёнка на английском языке, вроде ничего необычного. Но бдительные пользователи предположили, что ребенок едет на переднем сидении без детского автокресла, а просто пристегнут ремнем безопасности. Ролик получил огромную порцию негодований и критики.

Одни писали, как она могла подвергнуть своего ребёнка смертельной опасности. Другие указывали, что за свои действия за рулем её могут привлечь к административной ответственности.

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