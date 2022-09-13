Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2022 6:40

«Будьте достойными, помните, Земля под ногами одна у нас»: скончался защитник Шиеса Никита Барышников

Умер защитник Шиеса Никита Барышников
Нина ЮШКОВА
Нина ЮШКОВА
Фото из личного архива Никиты Барышникова

Фото из личного архива Никиты Барышникова

Скончался защитник Севера, активист, выступающий против строительства мусорного полигона на Шиесе Никита Барышников.

Напомним, Никита – котлошанин, во время дежурства на Шиесе познакомился с Анной из Усинска, между молодыми людьми завязались романтические отношения, а после всех испытаний пара вступила в брак.

– Впервые мы увидели друг друга на «Переправе», там и познакомились. Виделись часто. Поначалу общались только по теме Шиеса, а потом уже начались разговоры на личные темы: кто чем увлекается, интересы и хобби. А затем как-то неожиданно для нас дружеское общение переросло во что-то большее – тогда и пробежала между нами «искорка», – рассказывал «Комсомолке» Никита.

По словам знакомых мужчины, сейчас выясняются обстоятельства его смерти. Известно только, что активисты ездили на Шиес для уборки территории.

– Никита отстал от своей группы по пути на станцию, вторая группа через 50 минут нашла его на дороге... Подозрения на сердце, нужно ждать заключения, – говорят друзья.

Никита прожил хоть и короткую, но светлую и достойную жизни, он всегда будет примером для людей, останется лучшим другом и верным соратником всех тех, кто заботится об экологии. Человек был творческий, талантливый. Его строчки, которые он написал в 2019 году после задержания, надолго остались в памяти всех неравнодушных к экологической судьбе региона.

– Будьте достойными, помните, Земля под ногами одна у нас, настанет время, мы будем жить в новой эре! Верьте! Я верю! – обращался он к людям, призывая беречь природу.

В связи с невосполнимой утратой выражаем родным и близким Никиты искренние соболезнования от редакции «Комсомольская правда – Коми».

Прощание с Никитой Барышниковым состоится 14 сентября в 13:00 в ритуальном зале по адресу: г. Котлас, ул. Невского, д. 33.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А куда дальше? Дальше — в ЗАГС!»: в Усинске поженилась пара активистов, которые познакомились на Шиесе (подробности)

КАРТИНА ДНЯ