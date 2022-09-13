«Будьте достойными, помните, Земля под ногами одна у нас»: скончался защитник Шиеса Никита Барышников

Фото из личного архива Никиты Барышникова

Скончался защитник Севера, активист, выступающий против строительства мусорного полигона на Шиесе Никита Барышников.

Напомним, Никита – котлошанин, во время дежурства на Шиесе познакомился с Анной из Усинска, между молодыми людьми завязались романтические отношения, а после всех испытаний пара вступила в брак.

– Впервые мы увидели друг друга на «Переправе», там и познакомились. Виделись часто. Поначалу общались только по теме Шиеса, а потом уже начались разговоры на личные темы: кто чем увлекается, интересы и хобби. А затем как-то неожиданно для нас дружеское общение переросло во что-то большее – тогда и пробежала между нами «искорка», – рассказывал «Комсомолке» Никита.

По словам знакомых мужчины, сейчас выясняются обстоятельства его смерти. Известно только, что активисты ездили на Шиес для уборки территории.

– Никита отстал от своей группы по пути на станцию, вторая группа через 50 минут нашла его на дороге... Подозрения на сердце, нужно ждать заключения, – говорят друзья.

Никита прожил хоть и короткую, но светлую и достойную жизни, он всегда будет примером для людей, останется лучшим другом и верным соратником всех тех, кто заботится об экологии. Человек был творческий, талантливый. Его строчки, которые он написал в 2019 году после задержания, надолго остались в памяти всех неравнодушных к экологической судьбе региона.

– Будьте достойными, помните, Земля под ногами одна у нас, настанет время, мы будем жить в новой эре! Верьте! Я верю! – обращался он к людям, призывая беречь природу.

В связи с невосполнимой утратой выражаем родным и близким Никиты искренние соболезнования от редакции «Комсомольская правда – Коми».

Прощание с Никитой Барышниковым состоится 14 сентября в 13:00 в ритуальном зале по адресу: г. Котлас, ул. Невского, д. 33.

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