В Сыктывкаре постояльцы дома-интерната для престарелых сыграли свадьбу

Совет да любовь! Фото: личный архив.

Любви все возрасты покорны. Доказательством этому стали пенсионеры, проживающие в Тентюковском доме-интернате для престарелых и инвалидов. На днях Леонид Николаевич и Галина Павловна отпраздновали свадьбу!

Взаимопомощь, поддержка, совместные прогулки – сначала это была крепкая дружба, затем отношения переросли в любовь и уважение.

Как сообщают в учреждении, постояльцы дома-интерната зарегистрировали брак 9 сентября в сыктывкарском ЗАГСе. Молодые скрепили свой союз торжественными клятвами. Леонид Николаевич подарил своей новоиспечённой супруге букет цветов, а праздничный стол украсил свадебный торт.

И долгих лет жизни. Фото: личный архив.

– Когда прожитые годы дают о себе знать, очень важно, чтобы рядом был родной человек, с которым можно поделиться самым сокровенным, по-семейному посидеть за чашкой чая, кто поймет и разделит печали и радости, – считают сотрудники дома-интерната, заботящиеся о своих подопечных. Счастья и долголетия, совет да любовь!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы вам устроим гажа вой»!

Генрих Немчинов и Владимир Трошев приедут с концертом на коми свадьбу, если у них будет транспорт (подробности)