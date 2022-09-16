«Плутовки, однако!»: в республиканский центр экообразования в Сыктывкаре прибыли новые обитатели

Глазастенькие! Фото: РЦЭО.

В зоологический парк республиканского центра экологического образования в Сыктывкаре поступили новые обитатели – черно-бурая лисица и пара вуалевых песцов. Красивейшие плутовки уже ждут гостей!

Новые жители станции юннатов приехали из зверофермы «Вятка», рассказывают сотрудники центра.

– Чернобурая лисица живет по соседству с рыжим лисом. На данный момент животных отделяет сетка, но чуть позже работники зоологического парка познакомят соседей. В вольере рядом также обживаются новые обитатели – вуалевые песцы. Теперь посетители и учащиеся республиканского центра экологического образования смогут наблюдать за повадками и изучать новых животных, – написали на странице Центра.

КСТАТИ

А знали ли вы, что у нас в Коми была ферма, где содержали чёрно-бурых лис? Да, было и такое. На предприятие «Соболь» в деревне Еремеево в Троицко-Печорском районе Коми, которое работало до 2007 года, выращивали лис.

Фото: музей «Родное Приуралье».

Удивительно, что до взрослого возраста особи были ручными, у каждого зоотехника были свои любимые питомцы.

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