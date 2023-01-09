«Меня забыли»: российский артист Александр Олешко рассказал, как его встретили в столице Коми

Сказка принесла много радости детям Сыктывкара. Фото: Коми республиканская филармония.

Сыктывкар вновь посетил известный артист Александр Олешко. Вчера, 8 января, заслуженный артист России и оркестр Государственного ансамбля «Асъя кыа» представили юным зрителям Коми литературную постановку «Кот в сапогах» по мотивам сказки французского писателя Шарля Перро.

Однако, судя по видео, самого артиста похоже больше впечатлила суровая северная погода, о чем он и поделился в небольшом сообщении в соцсетях.

– Прилетел в Сыктывкар, а тут... -34 градуса. А я тут в таком солнечном пиджачке, – говорит Александр, прогуливаясь возле здания республиканской филармонии и указывая на свою афишу. – Тут так морозно, так красиво, вообще... И ни-ко-го... (глубоко вздохнул). Хочется подышать таким воздухом. А куда мне идти?! Меня забыли...

Похоже именитого артиста попросту не встретили. Но сейчас отзывы в аккаунтах Олешко разрываются восторженными положительными отзывами о прошедшем спектакле «Кот в сапогах».

Артиста ждали искренние овации. Фото: КРФ.

– Александр, спасибо большое за интересную сказку «Кот в сапогах» в Вашем исполнении! Дети в восторге! Браво!!! – пишет Инна Лобанова.

– Получили огромное удовольствие! Очень изысканное и стильное исполнение. Верю, что сегодня и взрослые и дети стали лучше и добрее. Доброта спасёт мир! – отзывается Наталья Добровольская.

– Выражаем огромную благодарность Вам, Александр Владимирович, за погружение в сказку взрослых и детей в нашем любимом и морозном Коми Крае, восторг!!! – делится Ирина Борисова.

Значит, артист-таки на свою сказку попал, чему дети Коми края были очень рады.

Напомним, в последний раз Александр Олешко приезжал в столицу республики на празднование юбилея Коми. Тогда артист был ведущим грандиозного шоу. Погода в августе была тёплой.

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