«Эти три дня сделали мою жизнь наполненной смыслом»: как работают волонтеры Коми на горячей линии по вопросам частичной мобилизации

Горячая линия работает с 8:00 до 20:00. Фото: Дмитрий Бральнин

Активная работа горячей линии по мобилизации началась с 23 сентября 2022 года. Звонки с обращениями принимаются по номеру 122. В качестве оператора call-центра себя опробовали уже 20 человек, а изъявили желание потрудиться – 35 граждан. Среди заявившихся имеются и опытные волонтеры, которые проявили себя уже на горячей линии по вопросам коронавируса, располагавшейся по этому же номеру, но к работе привлечены и новички. Заместитель директора республиканского центра детей и молодежи Ольга Залевская рассказала, как это всё работает.

«Важна работа каждого»

Если волонтер впервые решил принять участие в работе горячих линий, то заранее на дом ему дается задание изучить скрипт с верными ответами по наиболее часто задаваемым вопросам. 23 сентября это было 40 вопросов, сейчас – 145. Сами ответы вносятся вручную в специальную систему, работе с которой обучают лично, на месте. У поставленных гражданами вопросов большой тематический спектр, разъяснение по некоторым из них может дать только военкомат. Кроме того, ответы на возникшие вопросы дает и портал объясняем.рф.

Центр телефонной помощи людям развернут по адресу Ленина, 74 (Дом дружбы народов Коми). За оборудованием, рассчитанным всего на шесть рабочих мест, неравнодушные волонтеры снимают напряжение, дарят людям спокойствие и надежду. Иногда разговор начинается на том конце провода со слез, некоторым нужна просто поддержка, и со всем этим справляются волонтеры-герои.

За несколько часов работы операторы call-центра принимают от 20 обращений, каждое из которых тщательно разбирается. Фото: Дмитрий Бральнин

– Первыми откликнулись студенты СТЭКа, обучающиеся на юридическом направлении, готовые оказать людям консультации по правовым вопросам. Затем медколледж, у которого уже был опыт помощи в коронавирусной горячей линии. Волонтерский корпус формируется и из студентов СЛИ, и из работающих граждан. Каждый человек на счету, важна работа каждого. Эти три дня работы линии сделали мою жизнь наполненной смыслом, – рассказала Ольга Залевская.

26 минут

Согласно статистике одного из волонтеров-новичков, студента третьего курса Сыктывкарского торгово-экономического колледжа, наибольшее количество звонков поступает от мужчин, которые хотят записаться добровольцами, и от жён, которые интересуются судьбой их призванных мужей. Информацию об открытии этого «островка консультаций» студент получил от друзей, нашедших посты в интернете. Добровольной телефонной помощи людям ребята уделяют по четыре часа в день после учебы в колледже. Им нравится помогать людям и получать опыт.

Горячая линия работает с 8:00 до 20:00. Сеть может сдерживать очередь до 200 человек. Ежедневно в период работы центра поступает до 500 обращений, много заявок идет и на автоответчик, работа с которыми проводится на следующий день.

Ольга Залевская. Фото: Дмитрий Бральнин

– Сейчас особенно остро не хватает волонтеров в утренние часы и в выходные. Для тех, кто желает помочь, открыта регистрация на портале Добро.рф, отметила заместитель директора республиканского центра детей и молодежи, волонтер Ольга Залевская. –Нужно будет указать только имя, фамилию, страну, населенный пункт, дату рождения и электронную почту. Чтобы зарегистрироваться на портале, вводится ещё номер телефона и задается пароль. После этого уже ваша заявка в качестве волонтера будет рассмотрена.

За несколько часов работы операторы call-центра принимают от 20 обращений, каждое из которых тщательно разбирается. Лимита на разговор нет, волонтеры разъясняют столько, сколько будет нужно. В среднем беседа с учетом дополнительных вопросов занимает 5 минут, но бывают и двухминутные консультации. Самый долгий звонок на данный момент длился 26 минут.

КСТАТИ

122 – горячая линия по вопросам мобилизации в Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мобилизованные жители Коми получат еще одни льготы

Заявление сделали в крупной компании (подробности)