«Жизнь меняется сегодня»: жители Колвы получили прекрасный новогодний подарок – модульный ФАП

Фото: Александр ГРЫЗЛОВ

Этого события в маленьком селе Колве, что расположилось в 17 км от нефтяной столицы Республики Коми – Усинска, ждали давно, несколько лет местные мечтали о новом фельдшерско-акушерском пункте. И вот свершилось – прямо перед Новым годом власти торжественно перерезали ленточку и подарили жителям модульный ФАП, который за праздничные выходные уже успел принять с десяток первых пациентов. Новогоднее чудо стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Важнейшие задачи

Колва – старинное село, в котором сегодня проживает порядка 380 жителей. Новое одноэтажное здание ФАПа стало не только рождественским сюрпризом для колвинцев, но и итогом кропотливого труда коллектива проектировщиков, строителей и, конечно, социальных партнёров.

Фото: Александр ГРЫЗЛОВ

– Моя мама Антонина Канева заведовала старым ФАПом почти 30 лет, – рассказал колвинец Николай. – Несмотря на ветхость здания, медпомощь всем нашим соседям поступала вовремя. Это огромная радость для села – открытие современного ФАПа! Теперь помощь будет не только качественнее, но и уютнее, теплее, комфортнее.

Фото: Александр ГРЫЗЛОВ

«Маленькая больница» из трёхслойных сэндвич-панелей и общей площадью 125 квадратных метров разделена на две части – рабочую и жилую. В первой находятся помещение для приёма пациентов, процедурный кабинет, склад для хранения лекарственных препаратов, хозяйственный блок. В жилом помещении будут проживать сотрудники ФАПа, здесь есть комната, кухня и санузел, проведён водопровод.

Фото: Александр ГРЫЗЛОВ

Светлый пункт оснащён необходимой медицинской техникой, инструментарием и мебелью. Рабочие места оборудованы компьютерами и оргтехникой, подключённой к сети Интернет, и являются частью общей инфосистемы Усинской ЦРБ.

Фото: Александр ГРЫЗЛОВ

На открытии ФАПа руководитель администрации Усинска Николай Такаев вручил символический ключ главврачу Усинской ЦРБ Максиму Чуркину, поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал крепкого здоровья.

Фото: Александр ГРЫЗЛОВ

Новые люди

Как известно, любое село держится на людях. Тех, кто не просто влюблён в свою малую родину, профессию, а живёт работой, самоотверженно отдаётся делу. Именно так колвинцам Максим Чуркин представил нового фельдшера ФАПа Викторию Цуканову, которая будет трудиться в селе на постоянной основе.

Девушка работает в сфере здравоохранения уже пятый год. Ранее молодой специалист возглавляла Пармский фельдшерско-акушерский пункт, что расположен относительно недалеко, а в Усинск приехала после окончания Кировского медицинского колледжа.

Фото: Александр ГРЫЗЛОВ

– Виктория Юрьевна – ответственный и грамотный специалист, она заботлива по отношению к пациентам, легко находит с ними общий язык, её искренне уважают коллеги, – рассказал главный врач Усинской ЦРБ. – Уверен, жители Колвы по достоинству оценят работу нового фельдшера, поддержат нашего молодого специалиста, а мы в свою очередь сделаем всё, чтобы сельчане получали качественную медпомощь.

Колвинцы от души поддержали напутствия для нового фельдшера искренними аплодисментами и дружно осмотрели все помещения ФАПа.

Фото: Александр ГРЫЗЛОВ

– Открытие нового ФАПа – важнейший шаг в реализации нацпроекта, жители Колвы почувствуют уже сегодня, как изменится ситуация со здравоохранением в их родном селе! – заключил Максим Чуркин.

Только цифры

Между тем, и.о. министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев рассказал о том, что к 58 ФАПам, которые будут построены в рамках модернизации первичного звена здравоохранения до 2025 года, будут добавлены ещё минимум 15 за счёт экономии средств. Все они будут в модульном исполнении.

Фото: Александр ГРЫЗЛОВ

Также в рамках нацпроекта «Здравоохранение» Коми получила передвижные ФАПы в виде специализированных «Газелей», которые скоро начнут курсировать в малонаселённые деревни и сёла. Фельдшер будет принимать пациентов и оказывать помощь прямо в машине. Ожидается, что таким же образом вскоре начнут работать стоматологи.

Семь машин уже ожидают распределения в Сыктывкаре, они пришли по линии правительства России и Минпромторга. В целом регион заказал 21 единицу передвижной техники. Это не только мобильные ФАПы, но и стоматологии.

Фото: Алексей ПОНАРЯДОВ

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