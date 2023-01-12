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Общество12 января 2023 14:00

В селе Коми с 350-летней историей запустили скоростной интернет

История Подъельска насчитывает почти 350 лет, сейчас здесь проживает около 600 человек
МегаФон запустил базовую станцию, которая обеспечивает покрытие на всей территории населенного пункта

МегаФон запустил базовую станцию, которая обеспечивает покрытие на всей территории населенного пункта

Уверенный сигнал мобильной связи и скоростной 4G-интернет появился в селе Подъельск Корткеросского района. МегаФон запустил базовую станцию, которая обеспечивает покрытие на всей территории населенного пункта и прилегающей части автодороги Р26 Сыктывкар – Троицко-Печорск.

История Подъельска насчитывает почти 350 лет, сейчас здесь проживает около 600 человек. Теперь сельчане смогут в полной мере использовать цифровые возможности: оформлять необходимые документы на госуслугах, записываться на прием к врачу, следить за новостями, смотреть новые фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах. Ученикам школы станут доступны современные образовательные интернет-платформы и приложения.

«Наши инженеры в последние дни декабря смонтировали и запустили новое телеком-оборудование с поддержкой 4G. Базовая станция обеспечивает быстрый интернет на скорости до 50 Мбит/с, поэтому жители Подъельска смогли в новогодние праздники и каникулы поздравить друзей с помощью мессенджеров и социальных сетей, сделать видеозвонок и не только услышать, но и увидеть родных и близких. Мы видим, что сельчане с каждым днем все более активно используют цифровые возможности, которые дает скоростной интернет», – подчеркнул директор МегаФона в Республике Коми Александр Канев.

Абоненты оператора также могут совершать звонки через интернет с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение. Еще одна особенность VoLTE – возможность одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом, например, прокладывать маршрут в навигаторе или скачивать файл. Улучшенное качество звука не расходует интернет-трафик, а звонки тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут по тарифу.

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