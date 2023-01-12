В селе Коми с 350-летней историей запустили скоростной интернет

МегаФон запустил базовую станцию, которая обеспечивает покрытие на всей территории населенного пункта

Уверенный сигнал мобильной связи и скоростной 4G-интернет появился в селе Подъельск Корткеросского района. МегаФон запустил базовую станцию, которая обеспечивает покрытие на всей территории населенного пункта и прилегающей части автодороги Р26 Сыктывкар – Троицко-Печорск.

История Подъельска насчитывает почти 350 лет, сейчас здесь проживает около 600 человек. Теперь сельчане смогут в полной мере использовать цифровые возможности: оформлять необходимые документы на госуслугах, записываться на прием к врачу, следить за новостями, смотреть новые фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах. Ученикам школы станут доступны современные образовательные интернет-платформы и приложения.

«Наши инженеры в последние дни декабря смонтировали и запустили новое телеком-оборудование с поддержкой 4G. Базовая станция обеспечивает быстрый интернет на скорости до 50 Мбит/с, поэтому жители Подъельска смогли в новогодние праздники и каникулы поздравить друзей с помощью мессенджеров и социальных сетей, сделать видеозвонок и не только услышать, но и увидеть родных и близких. Мы видим, что сельчане с каждым днем все более активно используют цифровые возможности, которые дает скоростной интернет», – подчеркнул директор МегаФона в Республике Коми Александр Канев.

Абоненты оператора также могут совершать звонки через интернет с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение. Еще одна особенность VoLTE – возможность одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом, например, прокладывать маршрут в навигаторе или скачивать файл. Улучшенное качество звука не расходует интернет-трафик, а звонки тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут по тарифу.