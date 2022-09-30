«Мы вас ждем обратно с победой»: в Сыктывкаре отправили третью команду резервистов

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Благословение бойцов

Раннее морозное утро. Лагерь «Гренада», что располагается в деревне Парчег Сыктывдинского района.

Накануне, 29 сентября, отсюда отправилась третья по счету сотня новых военнослужащих группа призванных по мобилизации граждан из Республики Коми к месту в район боевого слаживания несения военной службы по приказу Президента РФ Владимира Путина.

Ранее отправка мобилизованных прошла 25 и 27 сентября. Среди будущих бойцов оказались жители Сыктывкара, Корткеросского и Сыктывдинского районов.

Профессиональный долг

Перед собравшимися выступил и глава Республики Коми, ветеран боевых действий Владимир Уйба.

Для всех родных и близких призванных по частичной мобилизации глава Коми Владимир Уйба открыл горячую линию, в рамках которой составят реестр помощи, по которому будут отрабатывать поручения от родственников. Эту работу проводят Минтруда и соцзащиты Коми. Каждое обращение от родных будущих бойцов обрабатывается главой Коми лично. На вчерашний день это уже более 300 обращений.

«Даю вам слово как глава республики, там, где есть проблемы, будем решать и выполнять свою миссию, чтобы у вас не было проблем в тылу. Мы вас ждем обратно с победой. Другого у нас нет. Потому что сегодня на карте не мы с вами, на карте наши дети, наше будущее, наша страна. С Богом», – завершил свою речь глава региона.

Перед отправлением мужчин благословили, священнослужитель вместе с главой Коми окропил отбывающих на службу святой водой.

После теплых слов мужчины отправились по автобусам к месту несения службы под звуки военного оркестра, под марш «Прощание славянки».

«По зову сердца»

Команда из Коми убывает в Санкт-Петербург, где будет проведено месячное боевое слаживание подразделений, и после этого они направятся в составе подразделений выполнять профессиональные задачи. Среди граждан Коми, призванных по частичной мобилизации, были Дмитрий и Денис Волчковы, отец и сын. Они проживали в Корткеросе, но пошли отдавать долг Родине, потому что оба являются истинными патриотами.

Сержант Дмитрий, ранее работавший в полиции, пошел по призванию, «по зову сердца», потому что каждый мужчина должен защищать свою Родину. Его сына Дениса, стрелка-ефрейтора, который пришел из армии только в ноябре прошлого года, призвали по повестке. Они надеются, что будут нести службу в одной роте. Семья Волчковых отнеслась к отъезду родных с пониманием.

Еще одним мужчиной, желающим помочь Родине в трудную минуту, стал Евгений Попов из села Часово Сыктывдинского района. Он работал слесарем в котельной. Ему недавно пришла повестка, и он решил, что это его цель в жизни – отдать долг Отчизне.

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