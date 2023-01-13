Гармонист из Воркуты играет для прохожих в минусовую температуру

Фото: Александр СЕВАСТЬЯНОВ

Уже повсеместно известный гармонист Валерий Шумков из года в год выходит на улицы Заполярья и играет самые любимые песни воркутинцев даже при минусовой температуре. Какие-то мелодии играет сам, какие-то по заказу прохожих, рассказал телеканал «Юрган».

Валерию Шумкову суровый климат Воркуты не помеха, он уже десятый год подряд радует горожан. Играет на любимой многими гармони, когда приезжает в гости к сестре.

Хотя музыкант родом из Перми, всю жизнь трудился на заводе, да и гармонь взял в руки только на пенсии, его душевные песни знают и любят в Воркуте. Даже когда-то писали в соцсетях, когда долго не видели на улице города талантливого музыканта.

- Прохожие говорят спасибо за настроение. Бывает, просят сыграть «Катюшу» или «Марш славянки». Я играю, как умею, - говорит Валерий Шумков.

Напомним, мэр города Воркуты Игорь Гурьев в марте 2019 года пригласил в гости знаменитого городского музыканта и подарил ему комплект зимней спецодежды и термобелье, чтобы тот продолжал радовать всех воркутинцев музыкой в любую погоду

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