Этап Кубка России по лыжным гонкам принес сборной Коми две медали

Фото: Алексей КАРПОВ

В минувшее воскресенье в Сыктывкаре завершился шестой этап Кубка России по лыжным гонкам. Представлял он из себя три гонки – спринт, индивидуальную и скиатлон, который, кстати, редкий гость на таких стартах. Да и сами организаторы соревнований опасались, что снега к скиатлону просто не будет – снегопады обошли Коми стороной в последнее время. Искусственный снег, благо, помог, а естественный пошел…прямо во время этой заключительной гонки программы.

В Сыктывкар при этом пожаловали почти все лидеры отечественных лыж. Пожалуй, только на отсутствии Юлии Ступак можно было посетовать, но олимпийская чемпионка пока что восстанавливает здоровье и готовится к чемпионату России – там на нее тренеры сборной Коми рассчитывают всерьез.

Зато и Александр Большунов, и Сергей Устюгов, и Денис Спицов, Наталья Непряева, Вероника Степанова – все приехали в Коми. Не везде, правда, выступали. Вот многие ждали схватки Устюгова и Большунова в спринте – не увидели. Там зато было противостояние Большунова и Терентьева, которое оказалось именно за вторым. Бронзу выхватил Иван Горбунов.

Фото: Алексей КАРПОВ

Непряева зато никому не позволила даже усомниться в своей победе. Второй стала Анастасия Фалеева, третьей Диана Соболева. Спортсмены из Коми остались за чертой финальных забегов, что, к слову, неудивительно. Спринтером из нашей команды можно назвать только Ступак и Цареву, причем, последняя давно не показывает высоких результатов на престижных стартах. Медаль к Коми пришла в индивидуальной мужской гонке. Золото здесь забрал Большунов, в чем мало кто сомневался, 47 секунд уступил ему Артем Мальцев, а 47,8 секунды – наш Илья Порошкин. На одну десятую лыжник из Коми был быстрее Алексея Шмякина.

У женщин второе золото этапа забрала в индивидуальной гонке Наталья Непряева, 25 секунд ей уступила Вероника Степанова, 27 – Анастасия Прокофьева. Непряева для полной коллекции еще и скиатлон выиграла, где также боролась со Степановой. Наталья убежала на «классике», подпустила соперницу к себе на «коньке», но, скорее всего, просто сэкономила силы, так как еще до финишной прямой убежала от Вероники и заветную линию пересекла в гордом одиночестве. Третьей стала Екатерина Смирнова.

Жила своеобразная интрига и в мужском скиатлоне. Большунов «классику» отсиживался в компании Алексея Червоткина, Ильи Порошкина и Ильи Семикова (оба Ильи из Коми, да), зато на «коньке» притопил как паровоз, что привез соперникам полминуты. Отставшая троица не подпустила к себе своих преследователей и разыграла оставшиеся два комплекта медалей прямо в финишном створе. Сил больше оказалось у Ильи Семикова, ставшего вторым, а вот без медалей остался в этот раз уже Илья Порошкин.

Фото: Алексей КАРПОВ

- Он зато в индивидуальной гонке мне много времени привез, был очень хорош, - заметил после гонки Семиков.

Пообщалась после скиатлона с журналистами и Вероника Степанова, отметившая, что с Непряевой у нее соперничество только на дистанции, а в жизни они хорошие подруги.

Этим этап Кубка России в Сыктывкаре и закончился. Точнее, церемонией награждения, в которой участвовали и президент ФЛГР Елена Вяльбе, и глава Коми Владимир Уйба. Теперь регион будет с нетерпением ждать новый сезон, ведь в нем, как еще до старта соревнований говорила министр физической культуры и спорта Коми Наталья Карина, республики будет претендовать снова на финал Кубка страны, а может и на самый главный старт сезона – чемпионат России.

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