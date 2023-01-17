ЛУКОЙЛ приобрел автобус для усинских сельчан

Фото предоставлено компанией ЛУКОЙЛ

В администрации муниципального округа «Усинск» состоялась очередная встреча с инициативной группой жителей деревни Новикбож. В ней приняли участие глава муниципального образования – руководитель администрации Усинска Николай Такаев, генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Голованев и его заместитель по связям с общественностью, депутат Государственного Совета РК Евгения Лясковская.

В ходе диалога обсуждалась деятельность предприятия на территории муниципального образования и исполнение пунктов протокола предыдущей встречи с новикбожцами, состоявшейся в сентябре: на сегодняшний день при участии нефтяников решены шесть поставленных задач, остальные прорабатываются совместно с городской администрацией. В частности, при поддержке ЛУКОЙЛ-Коми подготовлена проектно-сметная документация ремонта дорог в Новикбоже, установлены уличные газоанализаторы, организована доставка дров жителям деревни, продолжается работа по трудоустройству сельчан на предприятие.

Фото предоставлено компанией ЛУКОЙЛ

Александр Голованев передал Николаю Такаеву ключи от автобуса ПАЗ Вектор Next, приобретенного на средства компании «ЛУКОЙЛ». Техника закуплена специально для работы на сельском маршруте, связывающем Усинск с Новикбожем и соседней Усть-Усой. Пробная поездка состоялась уже вчера вечером. Приобретение современного, теплого и комфортного автобуса стало одним из пунктов протокола первой встречи с инициативными новикбожцами летом прошлого года. Пассажировместимость «пазика» – до 30 человек, это автобус нового поколения с повышенными потребительскими и техническими характеристиками.

Представители администрации, нефтяники и сельчане наметили пути решения очередных задач по развитию Новикбожа и всего муниципалитета. От имени руководства села Усть-Уса (в его административном подчинении находится Новикбож) Александру Голованеву и Евгении Лясковской вручили благодарственные письма за помощь в решении социально значимых вопросов и реализацию проектов на благо жителей.