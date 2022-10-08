В Мурманск по зову сердца: о пятой команде частичной мобилизации в Коми

Фото : Дмитрий БРАЛЬНИН

В Сыктывкаре 6 октября из лагеря «Гренада» отбыла в пятый раз по частичной мобилизации группа резервистов. В нее вошли жители Койгородского, Прилузского, Сысольского районов, Ухты и Сосногорска.

«Уважаемые товарищи-военнослужащие, ветераны, приглашенные лица! Сегодня из Республики Коми убывает очередная команда граждан по частичной мобилизации для защиты интересов Российской Федерации. Имея таких надежных людей, Россия всегда будет защищена! Мы хотим вам пожелать стойкости духа и скорейшего возвращения», – сказал ведущий этого события, подняв боевой дух резервистов.

Священник раздал иконы Сергия Радоженского, при обращении к которым придут и другие святые, которые помогут в бою, крестики, пояса, защищавшие наших бойцов во время других боевых действий.

Фото : Дмитрий БРАЛЬНИН

Перед собравшимися выступил и глава региона Владимир Викторович Уйба. «Уважаемые бойцы, солдаты, прапорщики, мичманы, офицеры! Сегодня святое время для всех нас. Это святая операция, очищение. Врагам не дают покоя наша огромная территория, наши богатства. Мы бьемся за нашу землю, за наших людей. Я хочу пожелать вам возвращения целыми и невредимыми. Когда будет подходить к концу ваш месяц тактической подготовки, мы в Мурманск вам привезем весь комплект вещей, обмундирования. Залог вашего успеха зависит от того, насколько хорошо вы подготовитесь за это время», – сказал глава Республики Коми Владимир Уйба.

Нам удалось пообщаться с родственниками, которые были призваны по частичной мобилизации. Один из них – 24-летний Алексей. В конце сентября они с его возлюбленной поженились, но он всё равно решил, что отдать долг Родине – его необходимость. Второй будущий боец, тоже Алексей, постарше. Он оформил прошение на работе и с огромным желанием помочь отправился на выполнение задания Отчизны.

Фото : Дмитрий БРАЛЬНИН

Все резервисты довольны условиями размещения, отношением к ним со стороны командного состава: им выдали сухие пайки, по приезде отлично накормили. Они направляются в Мурманск на самолете, где будут проходить боевое слаживание. Напомним, что большинство прошлых групп отправлялось в Санкт-Петербург.

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