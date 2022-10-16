Разлюбить нельзя котлеты из язя! Готовим коми деликатесы из рыбы на ужин и впрок

М-м-м, какая вкуснотища!
Фото: Нина ЮШКОВА
Рыба – на завтрак, обед и ужин! Такой расклад может расстроить неподготовленного гурмана. Но такова особенность коми кухни. И это на первый взгляд кажется, что удивить гостей нечем, на самом деле, поверьте, из любимой речной рыбки местные умеют и любят готовить совершеннейшие кулинарные изыски.
Рыба в Коми обитает повсюду – в чистых заповедных реках есть щука, хариус и сёмга, практически везде можно поймать язя, щуку, налима, окушков. Рыбу варят, вялят, сушат, запекают в рыбнике, едят засоленную и мороженную. Многие делают рыбные котлеты, которые можно налепить впрок и заморозить. Особенно коми любят стряпать котлеты из костлявого язя, ведь сырым его кушать тяжело, а при прожарке его мелкие косточки становятся мягкими и тем самым продукт дополнительно обогащается кальцием.
Рецепт приготовления котлет из язя
Ингредиенты очень простые, как и приготовление блюда.
Язь – 1 кг.
Шпик свиной – 200 гр.
1 средняя луковица.
1-2 дольки чеснока.
Соль – ½ ч. л.
Перец – ½ ч. л.
Шаг 1: у рыбы убираем хребет и голову, мелкие кости вытаскивать не нужно. Чистим лук, чеснок. Перекручиваем всё через мясорубку. Добавляем соль, перец по вкусу.
Фото: Нина ЮШКОВА
Шаг 2: соединяем вместе все ингредиенты вместе со свиным шпиком. Формируем котлеты.
Фото: Нина ЮШКОВА
Шаг 3: обваливаем котлеты в муке, чтобы при обжарке образовалась вкусная хрустящая корочка.
Фото: Нина ЮШКОВА
Шаг 4: жарим котлеты на среднем огне. После чего можно сразу же подавать их на стол вместе с любым гарниром.
Фото: Нина ЮШКОВА
Нянь да сов! Приятного аппетита!
Фото: Нина ЮШКОВА
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