Разлюбить нельзя котлеты из язя! Готовим коми деликатесы из рыбы на ужин и впрок

М-м-м, какая вкуснотища! Фото: Нина ЮШКОВА

Рыба – на завтрак, обед и ужин! Такой расклад может расстроить неподготовленного гурмана. Но такова особенность коми кухни. И это на первый взгляд кажется, что удивить гостей нечем, на самом деле, поверьте, из любимой речной рыбки местные умеют и любят готовить совершеннейшие кулинарные изыски.

Рыба в Коми обитает повсюду – в чистых заповедных реках есть щука, хариус и сёмга, практически везде можно поймать язя, щуку, налима, окушков. Рыбу варят, вялят, сушат, запекают в рыбнике, едят засоленную и мороженную. Многие делают рыбные котлеты, которые можно налепить впрок и заморозить. Особенно коми любят стряпать котлеты из костлявого язя, ведь сырым его кушать тяжело, а при прожарке его мелкие косточки становятся мягкими и тем самым продукт дополнительно обогащается кальцием.

Рецепт приготовления котлет из язя

Ингредиенты очень простые, как и приготовление блюда.

Язь – 1 кг.

Шпик свиной – 200 гр.

1 средняя луковица.

1-2 дольки чеснока.

Соль – ½ ч. л.

Перец – ½ ч. л.

Шаг 1: у рыбы убираем хребет и голову, мелкие кости вытаскивать не нужно. Чистим лук, чеснок. Перекручиваем всё через мясорубку. Добавляем соль, перец по вкусу. Фото: Нина ЮШКОВА

Шаг 2: соединяем вместе все ингредиенты вместе со свиным шпиком. Формируем котлеты. Фото: Нина ЮШКОВА

Шаг 3: обваливаем котлеты в муке, чтобы при обжарке образовалась вкусная хрустящая корочка. Фото: Нина ЮШКОВА

Шаг 4: жарим котлеты на среднем огне. После чего можно сразу же подавать их на стол вместе с любым гарниром. Фото: Нина ЮШКОВА

Нянь да сов! Приятного аппетита! Фото: Нина ЮШКОВА

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