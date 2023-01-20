Окунались семьями: Как прошли крещенские купания в Сыктывкаре

Фото: Маргарита Венцковская

В столице Коми 19 января был проведен один из самых главных христианских праздников – Крещение. По этому случаю обустроили две купели у понтонного моста на реке Сысола. Также они были размещены в местечке Красная гора, в поселке Нижний Чов и на реке Вычегда в районе лодочной станции Эжвы.

Фото: Маргарита Венцковская

Празднество началось с 9 утра. В Свято-Стефановском кафедральном соборе прошла Божественная литургия. За это время люди успели набрать святой воды в храме и приготовиться к крестному ходу. До купели добрались очень скоро. Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим прочитал вслух молитву и освятил купель. После этого архиепископ поздравил сыктывкарцев и гостей столицы с Крещением. Он пожелал им здоровья и отметил, что освященная вода им в этом поможет. Люди стали умываться, забирать с собой и пить ее, чтобы чувствовать себя еще лучше. Так они делали в первой купели.

На вторую купель приходили все те, кто хотел окунуться в святую воду. Желающих оказалось много. Среди них были люди разных возрастов и опыта в погружении.

Фото: Маргарита Венцковская

- Я окуналась в купель 10 лет. Может даже больше. Но, тем не менее, благодаря этому, я целый год потом не болею, - рассказала Екатерина Лодыгина.

- В нашей семье есть традиция – каждый год нырять в купель. Для меня лично это был первый раз. Поэтому сначала дочери окунулись, а потом и я, - поделился один из участников купания.

Кроме того, некоторые спускались в купель семьями.

Фото: Маргарита Венцковская

- У меня сейчас немного заболела шея и из-за этого у меня не было желания нырять. Но сын, который уже в четвертый раз шел окунаться, сподвигнул меня. В общем, только ради него сегодня искупался, - отметил сыктывкарец Евгений Уляшев.

Жители и гости Сыктывкара получили большое удовольствие от Крещения. Этот православный праздник придал им большое значение и незабываемые моменты.

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