Симпсоны благодаря иллюстратору из Сыктывкара попробовали себя в советской классике

Фото со страницы Прокопия Уляшова в соцсети «ВКонтакте»

Художник из Сыктывкара, специалист компании «Союзмультфильм» Прокопий Уляшов создал кинопостеры с героями «Симпсонов», новую серию он приурочил к празднованию китайского Нового года.

«Бериллиевая рука», отсыл которой идёт к «Бриллиантовой руке», повествует о контрабандистах, которые пытаются нелегально провезти в Спрингфилд партию некоторых радиоактивных веществ. По случайности радиоактивные стержни оказываются вшиты в гипс сотрудника атомной станции Гомера Симпсона.

Фото со страницы Прокопия Уляшова в соцсети «ВКонтакте»

Второй постер «Барт», вдохновлённый фильмом «Братом», навеянная лихими 90-ыми – криминальная драма, где молодой хулиган выезжает из провинции в столицу штата для поиска родственника.

«Служебный старикан» на основе сюжета любимого многими «Служебного романа», где робкий сотрудник атомной электростанции Вэйлон Смитерс пытается произвести впечатление на своего начальника.

Напомним, Прокопий Уляшов стал известным, когда запустил серию картинок с мультигероями в стиле «Игры Престолов». Вирусные картинки разбежались по соцсетям, и талантливого парня пригласили на работу в студию «Союзмультфильм». Новый проект Прокопия - кинопостеры «Симпсонов» в стиле советской классики.

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