«Наши права нарушены!»: жители глубинки Коми бьют тревогу из-за отсутствия детских врачей

Фото: архив "КП"

Жители глубинки Коми из года в год бьют тревогу. То врачей нет, то почта закрылась, то мост обрушился, то ещё какая напасть. Вот и сейчас сельчанам пришлось писать письма аж «дотуда» (!) и снимать ставшие уже традиционными видеоролики с массовкой для того, чтобы их просто услышали. Подробности в материале «Комсомолки».

Педиатров нет

На днях жители посёлка Нижний Одес решили привлечь внимание властей к проблемам медицины. Несмотря на то, что в Коми, как грибы после дождя, вводятся в эксплуатацию новенькие модульные ФАПы, медицинский вопрос встаёт остро и с завидной регулярностью.

На этот раз героями видеообращения стали молодые мамы, которые от безвыходности положения и из-за безразличия местных властей обратились к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Дело в том, что, по словам сельчанок, шестая часть проживающих в поселке – дети. И именно они лишены возможности получать качественную и своевременную медпомощь: «Ведь в районе нет ни детских хирургов, ни аллергологов, ни иммунологов, ни педиатров».

Женщины отметили, что и взрослые не могут вовремя получить помощи врачей. В больнице растянулась очередь на УЗИ, а многие врачи приезжают в населённый пункт только раз в неделю и просто физически не успевают проконсультировать всех желающих. В январе, по словам жительниц Нижнего Одеса, в больнице посёлка закрыли баклабораторию, а сейчас планируют закрыть и молочную кухню.

– Наши права нарушены, – обеспокоены жители. На момент сдачи номера, 23 января, редакция «КП-Коми» направила запрос на Минздрав региона, но ответа пока не последовало.

Дороги тоже нет

Жители деревни Ласта в Ижемском районе тоже писали коллективное письмо – Главе Коми Владимиру Уйбе, просили установить в деревне постоянный пост пожарной охраны. Дорога к деревне, говорится в обращении, существует только четыре месяца в году, а усилий местной пожарной дружины однажды может и не хватить для устранения возгораний.

Председатель Комитета Коми ГО и ЧС Александр Бурцев в ответе подчеркнул: «Время прибытия пожарных до деревни не превышает 20 минут, что соответствует установленным нормам». Он напомнил, что республиканский бюджет помогает пожарной дружине в закупке оборудования и всячески поддерживает тех 10 добровольцев, которые в дружине сейчас состоят: «Комитет готов оказать безвозмездную помощь добровольной пожарной дружине в деревне Ласта по обучению добровольных пожарных, водителей и мотористов».

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