Выставка, стихи и песни: что было на юбилее Высоцкого в Нацбиблиотеке Коми

Фото: Маргарита Венцковская

В Национальной библиотеке Коми, 25 января, в честь 85-летия русского поэта и артиста Владимира Высоцкого открылась выставка «Я, конечно, вернусь…». На нее пришли школьники, студенты и любители творчества Высоцкого.

– Основная цель нашей выставки – почтить память великого поэта, актера, исполнителя песен в День его рождения. Также для нас очень важно было привлечь внимание молодого поколения к творчеству Высоцкого. Неслучайно его включили даже в школьную программу, – отметила ведущая мероприятия и специалист отдела гуманитарных наук Нацбиблиотеки Валентина Берестовская.

На открытии прозвучало, пожалуй, одно из самых известных произведений Высоцкого «Я не люблю». Здесь стоит отметить, что большинство стихов Высоцкого были положены на песни.

Фото: Маргарита Венцковская

– На мероприятие было выбрано два стихотворения: «Я не люблю» и «Спасибо, что живой». Когда я готовила сценарий, передо мной стояло несколько творческих задач, надо было найти исполнителя песен и чтецов стихов. Стихи я предложила прочитать Семену Кулешову и Анатолию Бунаеву. Это профессиональные радиоведущие с прекрасной дикцией и голосом. Оба сразу согласились, так как они являются давними поклонниками творчества поэта. Когда обсуждали с ними выбор стихотворений, в первую очередь ориентировались на личное предпочтение чтецов. Для меня, как для организатора, было важно, чтобы стихотворение было честным и отзывалось в душе того, кто его читает. Только так можно донести смысл стихотворения до слушателя, – также рассказала ведущая.

После прослушивания стихотворения гости выставки узнали интересные факты о Владимире Семеновиче:

– за всю жизнь он написал примерно 800 песен, исполнил 30 ролей в кино, а 20 – в театре;

– кроме того, в юности Высоцкий занимался спортивной акробатикой и боксом;

– свое первое стихотворение под названием «Клятва» сочинил в 8 лет и посвятил его Иосифу Сталину;

– из-за своего голоса его сначала школа-студия МХАТ не хотела брать;

– наиболее известная роль Высоцкого в театре – роль Гамлета;

– крепко дружил с российским предпринимателем и золотопромышленником Вадимом Тумановым;

– Владимир Высоцкий хотел побывать в Республике Коми, но ему так и не удалось это сделать;

– по его роману «Черная свеча», который он написал вместе с русским писателем Леонидом Мончинским, в 2006 году был снят фильм «Фартовый» с Владимиром Епифанцевым в главной роли;

– при жизни Высоцкого по советскому телевидению не показывали его концертов и интервью;

– только после смерти его начали печатать.

Фото: Маргарита Венцковская

Далее выступила заместитель Председателя Госсовета Республики Коми и председатель Попечительского Совета Валентина Жиделева:

– Я хочу сказать, что есть в году такие дни, которые ты с трепетом ждешь и думаешь, когда же они наступят. У меня несколько таких дней и, один из них, это 24 января. В это время ожидается чудо. Ты знаешь: завтра будет 25 января, а в этот день целых два праздника. То есть будет Татьянин день и День Студента. С последним праздником я вас, студенты, поздравляю. Конечно, еще 25 января – это День рождения Высоцкого. Вчера вечером на своей социальной странице «ВКонтакте» я выложила выпуск программы «Вечерний Jam», посвященный Дню рождения автора-исполнителя. В этом выпуске участвовала вместе с моим мужем заслуженным артистом РФ Алексеем Моисеенко. По большей части о Высоцком рассказывал именно он. Мой супруг считал, что никто не имел такой популярности при жизни, как Владимир Семенович. Он его очень уважал, и я тоже. Весь репертуар Высоцкого я знала наизусть с 6-7 класса.

Фото: Маргарита Венцковская

Валентина Жиделева приготовила для Национальной библиотеки уникальный подарок: коллекционное издание «Высоцкий. Купола» на белой пластинке. Гости смогли прослушать одну его песню – «Мы вращаем Землю». Многие отметили, что она очень актуальна.

В этот день прозвучали песни «Песня о переселении душ», «Белое безмолвие», «Баллада о времени» и «Почему аборигены съели Кука». Их исполнил студент СГУ им. Питирима Сорокина и участник клуба авторской песни «Причал» Николай Белых. Он рассказал, что познакомился с песнями Высоцкого в таких фильмах, как «Стрелы Робин Гуда», которые его зацепили.

Не менее сильно творчеством Владимира Семеновича увлечен радиоведущий и шоумен Семен Кулешов. В знак признательности, этот гость рассказал стихотворение Высоцкого «Спасибо, что живой». Рассказывая о свое любимом авторе, Кулешов поделился мыслями о том, почему Высоцкий до сих пор популярен. Он уверен, что все дело в искренности барда в его произведениях.

Когда мероприятие закончилось, все желающие могли взять и почитать книги Высоцкого, которые представлены на выставке. Также им предоставилась возможность сфотографироваться у фотозоне.

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