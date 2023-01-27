«Ворчун, Толстяк и Солнышко»: в Коми из-за лесозаготовительных работ медведица оставила на произвол судьбы трех медвежат

Фото: Центр спасения медвежат-сирот

В Республике Коми в лесу во время лесозаготовительных работ спугнули медведицу, спавшую в своей берлоге. Заготовка проводилась недалеко от берлоги, но шума было достаточно, чтобы медведица ушла прочь от выбранного на зимовку места и оставила на произвол судьбы трёх своих медвежат.

На счастье маленьких деток, люди, бригада остановилась на перерыв и услышали тоненький писк медвежат. Их нашли и незамедлительно забрали, ведь малыши могли просто погибнуть без матери. Так, сиротинушки проделали около 3000 километров пути, и вчера их доставили в Тверь, в уже известный Центр спасения медвежат-сирот. Спасатели сами дали имена малышам – Ворчун, Толстяк и Солнышко. И они им очень, нам кажется, подходят.

– Мы благодарим людей, которые спасли медвежат и выхаживали их до передачи нам, а также Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми за оперативное содействие в подготовке всех необходимых для передачи и транспортировки медвежат в Центр документов, - написали на странице сообщества Центра спасения медвежат-сирот.

Медвежата совсем ещё крох, им от роду всего 7-10 дней, весят они чуть более 800 грамм. К сожалению, в таком возрасте у медвежат велик риск осложнений здоровья, поэтому Центр совместно с Госпиталем дикой природы начинают настоящую борьбу за их жизнь. Центр также благодарит подписчиков, которые часто помогают организации добровольными пожертвованиями.

Напомним, Центр спасения медвежат-сирот помогает медведям из Коми уже не в первый раз. Так, в позапрошлом году все внимательно следили за судьбой медведицы Пужи. Она потеряла свою маму в 2020 году, истощённая и обессиленная, она, несмотря на свою пугливость, пришла за помощью к людям – вес животного составлял всего 4 кг, когда у ее сородичей этот показатель доходит до 10 кг.

Любимица Коми спустя год вернулась в Койгородский район республики. Теперь она живёт в национальном парке.

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