Самое классное чучело: в столице Коми пройдёт конкурс на лучшую Масленицу-2023

Фото: архив КП.

В Сыктывкаре пройдут Масленичные гуляния 25-26 февраля. Сейчас столичный Центр коми культуры объявил традиционный конкурс на лучшее масленичное чучело. Что нужно сделать и как принять участие, организаторы рассказали «Комсомолке».

Чёткие требования

По словам организаторов, чучело Масленицы должно соответствовать народным традициям, а именно – быть безликим, красочным и очень добродушным. При этом высота чучела должна быть не менее 1,3 метра не более 2,5 метра от уровня земли, а его ширина с раскинутыми руками не должна превышать 1,2 метра.

– Внимание! Чучела Маслениц будут устанавливаться на железные флагштоки, установка чучел Масленицы в сугроб не предусмотрена, – предупреждают сотрудники Центра. – Диаметр черенка для установки чучела должен равняться 3,5 см.

Помимо всего, чучела должны быть изготовлены из материалов участников конкурса и исключительно из экологически чистых и безопасных материалов. Привезти, установить и увезти (демонтировать) чучело необходимо самостоятельно на Стефановской площади Сыктывкара.

В этом году Масленицу выберут в пяти номинациях. Фото: Екатерина САВЕНКО

Подписывать чучела самостоятельно строго запрещено. Это сделают организаторы конкурса, присвоив каждому герою отдельный номер. Самое главное: чучела, изготовленные с использованием элементов, противоречащих Конституции и законам РФ и РК (разжигание межнациональной розни, пропаганда алкоголизма и табакокурения и т.д.), к участию в конкурсе не допускаются.

На любой вкус

Между тем, «девушки» будут принимать участие в конкурсе в следующих номинациях: «Масленица-веселушка» (Гажа Йöввыв) – чучело, создающее атмосферу праздника, народного гуляния, «ЭкоМасленица» (Вöрва видзысь Йöввыв) – чучело, сделанное исключительно из экологически чистых и безопасных материалов, «Этно-Масленица» (Йöзкоста Йöввыв) – чучело, в конструкции которого использованы нацэлементы, «Фешн-Масленица» (Басюк Йöввыв) – современное чучело Масленицы, «Спорт-Масленица» (Удал Йöввыв) – чучело со спортивными элементами.

Кстати, заявки принимаются до 17 февраля включительно по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 31, Центр коми культуры. Тел.: 8 8212 21-68-20, е-mail: komikultura@mail.ru с пометкой «Чучело Масленицы-2023».

Дата проведения конкурса – 25 февраля 2023, место проведения – Стефановская площадь Сыктывкара. С 8:00 до 10:00 час – транспортировка и установка чучел Масленицы, с 11:00 до 15:00 – работа жюри конкурса, с 15:30 до 16:00 – самостоятельные демонтаж и вывоз чучел участниками конкурса.

Подробнее о положениях конкурса можно прочитать ТУТ.

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