«Я им не семья!»: терпению жительницы Коми пришёл конец, она подала в суд на своих отпрысков

Мать выдворила из дома своих собственных сыновей. Сами виноваты. Фото: Ксения ПОПОВА

В Сыктывкаре женщина выселила из квартиры взрослых сыновей, которые не приносили деньги в дом, но приносили огромные проблемы его хозяйке — матери. И вот однажды терпению сыктывкарки пришёл конец, оно лопнуло. И она пошла в суд.

Женщина призналась, что устала от загулов своих сыновей. Проживая в её жилье в Човью, мужчины не работали и не оплачивали коммунальные услуги. Сыновья по хозяйству не помогали, а все деньги, которые у них появлялись, либо проигрывали, либо тратили на алкоголь. К тому же, за плечами у обоих были судимости.

Мать всё это время была против, чтобы мужчины жили у неё. У первого сына есть своё жилье в посёлке Верхний Чов, а второй стоит в очереди на квартиру.

— Они нарушают мой покой! Я им не семья, — рассказала в суде мать.

Суд принял во внимание все детали дела и встал на суд сыктывкарки.

— Эжвинский суд удовлетворил требования женщины, поскольку она, как наниматель, вправе требовать устранения нарушений права пользования жилым помещением. Заочное решение суда не вступило в законную силу, — рассказали в пресс-службе суда.

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