«Золотые рученьки»: жительница Коми покорила маститых шеф-поваров драниками и пастой, но не осилила мусс

Ухтинка держалась молодцом! Жаль, не до конца.

На телеканале «Пятница!» в понедельник, 24 октября, вышел новый выпуск шоу «Битва шефов». На суд известных и очень строгих шефов России Константина Ивлева и Рената Агзамова участники представляют своё кулинарное творчество, чтобы в итоге победить. Участником шоу стала Татьяна Лоцманова из Ухты. Подробности расскажет «Комсомолка».

А макарончики-то альденте!

52-летняя жительница Коми – повар-любитель и домохозяйка. На отборочном туре ухтинка представила судьям морковные драники.

– Я не повар, конечно, но я вышла замуж 30 лет назад и была вынуждена стать поваром, – призналась Татьяна. Ивлев сразу вынес суровый вердикт: «Не моё вообще, это неопознанный летающий объект». Зато нашу землячку обрадовал Ренат Агзамов: «Отлично! Я говорю вам да!».

В первом туре команды шефов, в каждую из которых вошло шесть человек, получили новое задание: за 60 минут приготовить конкретное блюдо. В этот раз участники должны были сотворить самую вкусную пасту болоньезе.

– Настоящий, фирменный, – описала на защите своё блюдо Татьяна. – В блюдо я добавила курицу, свинину, помидорки, болгарский перец и сельдерей.

Наставник нашей домохозяйки пришёл в полный восторг от пасты, приготовленной ухтинкой: «А макарончики-то альденте. Не сырые, прямо респект».

Какая-то странная у вас еда

Во втором туре участникам нужно было приготовить мусс. Воздушное пикантное блюдо оценивал шеф конкурентов.

– Коллеги, хочу вас порадовать! У нас в гостях шеф всея Руси Константин Ивлев, – открыл оценивание второго этапа Ренат Агзамов. В отместку Константин Ивлев сделал замечание всей команде Агзамова за то, что они к муссу не подали ничего, на что можно его намазать.

– Мусс делала первый раз. Там курица, шампиньоны и сливки, – призналась Татьяна. К сожалению, участница решила не использовать декорации и в муссе встречались кусочки, что очень не понравилось шефу. «Какая-то странная у вас еда»: резюмировал Ивлев.

После дегустации всех блюд «оранжевой» команды, в которую входила и Татьяна, шефы решил первой попрощаться как раз с участницей из Ухты.

– Единственное, за что я расстраиваюсь, – я подвожу команду Рената. Мне очень было приятно. Я думаю, что нужно уступить дорогу более опытным поварам, – призналась перед уходом Татьяна.

Во время того, как участница прощалась с шефами, Ренат Агзамов с горечью констатировал: «Мои золотые рученьки уходят». На этом и закончилось яркое участие нашей землячки в шоу на телеканале «Пятница». Но, согласитесь, пройти два тура на федеральном телеканале – достойно уважения!

Кто круче

Шоу требует серьёзной кулинарной и моральной выдержки – в каждом раунде после приготовления нового блюда Константин Ивлев и Ренат Агзамов исключают самого слабого, по их мнению, участника. Соревнование происходит и между шефами, они на протяжении проекта будут доказывать, чей авторитет круче – победит в конкурсе Иевлев или Агазамов, зависит от того, чей ученик станет победителем. За время шоу шефы делятся со своими подопечными советами и рассказывают о секретах кулинарного мастерства.

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