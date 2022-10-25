Коми пожарные покорили Фанские горы

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Коми

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям по Республики Коми подняли флаг главного управления и своей специализированной пожарно-спасательной части на Фанские горы Таджикистана.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Коми

Скальные, так и снежно-ледовые участки гор Таджикистана имеют высокой уровень сложности. Один из них покорили сотрудники специализированной пожарно-спасательной части МЧС по Коми Александр Баганов и Илья Машуков совместно с двумя представителями Центра детей и молодежи РК, рассказали в МЧС по Коми.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Коми

Всего пожарные поднялись на три точки: гору Темир-Тау на высоте 4274 метров, гору Мария – 4970 метров и гору Чимтарга высотой 5489 метров.

Александр Баганов мечтал покорить Чимтаргу еще 14 лет назад, когда впервые побывал в этом районе. Он понимал, что для этого восхождения требуется основательная подготовка. Александр с тех пор стал опытным альпинистов, в его копилке более 40 горных маршрутов в разных уголках мира от Урала до Гималаи.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Коми

Акцию пожарные посвятили 90-летию гражданской обороны.

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