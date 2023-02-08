Заезжай и живи: названа стоимость самой дешёвой квартиры в России – городе Инте

Инта попала в очень интересный рейтинг российский городов.

Республика Коми попала в рейтинг самой недорогой в России вторичной недвижимости, пригодной для проживания. Рейтинг опубликовало РИА «Недвижимость» после анализа данных сервиса по продаже недвижимости.

Всего ничего

Итак, самая привлекательная по цене квартира находится в Инте – её цена всего 135 тысяч, и, как сообщает продавец, торг возможен. Благоустроенные апартаменты располагаются на 4 этаже пятиэтажного кирпичного дома 1973 года постройки, на данный момент она в залоге у банка.

Эту квартиру готовы отдать всего за 135 тысяч!

Продавец сообщил, что у дома рядом и детсад, школа, гимназия, центр культурного наследия, площадь, кафе, магазин и остановка общественного транспорта.

«Крыша не течёт»

Второе место присудили квартире за 140 тысяч, которая тоже находится в городе Инте. Это «однушка» на последнем этаже пятиэтажного дома площадью 30 м². Продавец честно сообщил, что требуется ремонт, но зато в доме тепло и «не течёт крыша». В придачу остаются с новыми хозяевами диван, ватный матрас, два кресла, телевизор с тумбочкой, палас и пылесос.

Накиньте пятёрку и вам предложат такой вариант.

Заехать и жить

На почётном третьем месте разместили трёхкомнатную квартиру в Заполярье – в Воркуте. Площадь – добрые 78 квадратных метров, находится на третьем этаже трёхэтажного дома 1992 года постройки. Продаётся за 160 тысяч рублей с возможным торгом. Также вся техника и мебель остаются покупателю – на фото это новый кухонный гарнитур с духовым шкафом и встроенным бойлером, стиральная машина, диван и стенки.

В Воркуте квартиры дороже. За эту вторичку придется выложить аж 160 тысяч рублей.

Как заметили авторы статьи, в продаже имеются квартиры и с ещё более низкой стоимостью, но подборку делали из презентабельных объявлений, и это предложения квартир, куда можно заехать и жить.

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