Дух Советского Союза: в Нацгалерее Коми представили работы «Первого среди равных» художников республики

Работа выставки продлится до 9 апреля. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В Национальной галерее Коми начала работать выставка «Первый среди равных: Николай Жилин». На экспозиции представлено творчество одного из самых первых художников республики.

– В этом году исполняется 110 лет заслуженному деятелю искусств Коми АССР Николаю Лукьяновичу Жилину. В честь юбилея мы открываем выставку, посвящённую его творческим работам. В них он отразил каноны эпохи, которые вошли в историю советского искусства, начиная с предвоенных 1930-х и оканчивая первой половиной 1980-х, где ещё не наступили коренные изменения в стране, – отметила куратор выставки Людмила Кочерган.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

На выставку отобрано более 60 произведений живописи, в их числе можно увидеть не только завершённые полотна, но и эскизы к работам, которые либо есть в фондах других музеев, либо упоминаются в различных публикациях.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Николай Жилин был ярким представителем соцреализма. Поэтому на одной из его картин отмечено такое значимое событие в Советском Союзе как подписание петиции о прекращении Холодной войны. Также он изображал исторических личностей, среди которых коми героиня Домна Каликова и глава правительства СССР Иосиф Сталин.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Художник старался не ограничивать себя в творчестве. Он пользовался разными жанрами изобразительного искусства. Так, во время выставки посетители могли посмотреть его натюрморты, городские и сельские пейзажи Республики Коми и других регионов России, портреты обычных или известных людей. Например, на некоторых из них запечатлены народные артисты Коми АССР Пантелеймон Мысов и Анна Русина. Кстати, в галерее ещё можно встретить автопортрет Николая Жилина.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Работа выставки продлится до 9 апреля. Все желающие могут успеть посетить её и узнать много интересного о творческом пути художника и истории каждой его картины.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

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