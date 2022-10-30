«Папа – кусочек пазла, без которого не будет общей картины»: парламентарии Коми поделились воспоминаниями о своих отцах

В День отца в Республике Коми парламентарии вспоминают о своих папах. Фото в публикации: личный архив героев статьи.

Родители – самые главные учителя в жизни ребёнка. В последнее воскресенье октября жители Республики Коми отмечают День отца. Указ о введении нового праздника был подписан 17 октября 2018 года. Законодатели Госсовета Коми поделились с «КП-Коми» воспоминаниями из детства, связанными с папами, а также рассказали о том, какие качества им передались от глав семейства.

«В фотографиях до сих пор сохранилась его энергетика»

– В начале 60-х годов мой папа пришел работать в Сыктывкарский авиаотряд и работал техником в учебно-тренировочном отряде (УТО). В его функции входило в том числе всё, что связано с фотографиями и просмотром учебных фильмов. На базе этого УТО проходили повышение квалификации наши замечательные лётчики. По выходным дням детям сотрудников разрешалось приходить в эту лабораторию, и мы были счастливы, что могли посмотреть здесь разные документальные фильмы: о небе, о новых самолётах, обо всём, что было связано с авиацией, – вспоминает вице-спикер Госсовета Коми Валентина Жиделева.

Фотографии 60-80-х годов прошлого века, которые есть в архиве Сыктывкарского авиапредприятия, выполнены Василием Васильевичем.

Василий Васильевич Жиделев родился в 1921 году в Орловской области. Он был лётчиком, участвовал в Великой Отечественной войне, был в плену, после освобождения трудился сначала в леспромхозе, а затем в Сыктывкарском аэропорту в качестве техника гражданской авиации. За заслуги в труде занесён в книгу почетных работников гражданской авиации Республики Коми.

Василий Васильевич приобщил к фотографии и свою дочь Валентину.

– Я очень люблю снимать места, где я бываю, и с удовольствием всегда делюсь снимками с друзьями. А в этом году даже впервые участвовала в одном из фотоконкурсов. Я очень благодарна папе за то, что он привил мне эту любовь, научил видеть красивое в том, что находится с нами рядом, – рассказывает парламентарий.

Фотографии 60-80-х годов прошлого века, которые есть в архиве Сыктывкарского авиапредприятия, выполнены Василием Васильевичем. Он делал тысячи фотографий, и они расходились по альбомам его сослуживцев и многочисленных знакомых.

«Я до сих пор чувствую ту силу и любовь, которые давал мне мой отец»...

– А вот в моем семейном альбоме, к сожалению, почти нет фото, на которых мы вместе с папой, – расстраивается Валентина Васильевна. – Он всегда лишь снимал, поэтому у меня остались бесконечные мои фото и фото наших с братом детей. Он делал эти снимки своим сердцем, отдавал тепло своих рук и мне кажется, что в них до сих пор сохранилась его энергетика. Когда я беру эти фото, я до сих пор чувствую ту силу и любовь, которые давал мне мой отец. Папы нет с нами уже 19 лет…

«Я хочу быть таким же отцом для своего сына»

Когда Вячеслав Завальнев был маленьким, они с семьёй жили в общежитии, его отец Игорь Николаевич работал на трёх работах: на кирпичном заводе, после – колотил поддоны в кооперативе, а ночью подрабатывал сторожем. Депутат запомнил своего папу добрым и отзывчивым.

– Папа очень любил жить, он получал огромное удовольствие, находясь на природе, – вспоминает Вячеслав

– Он каждому старался помочь, за каждого был готов попросить, за себя никогда не просил. Он всегда думал о других и в последнюю очередь о себе. Папа очень любил жить, он получал огромное удовольствие, находясь на природе, – вспоминает Вячеслав. – Брался за любую работу и делал все, чтобы обеспечить семью. Никогда не забуду, как он устраивал мне дни рождения. Это были целые соревнования! Однажды мы искали клад по карте и выполняли задания, чтобы получить подсказки. Сокровище наций, не меньше! – поделился Вячеслав.

Вячеслав Завальнев запомнил своего папу добрым и отзывчивым.

Вячеслав научился у отца трудолюбию, Игорь Николаевич говорил: «Работай усердно, и ты всегда сможешь обеспечить свою семью всем необходимым». Даже если работа была рутинной, например, водитель автобуса, глава семейства учил её оптимизировать, чтобы она приносила удовольствие.

Важной частью жизни Игорь Николаевич считал спорт. Но самым главным для него всегда была семья. Отец депутата очень сильно ценил всех родственников – бабушек, дедушек, дядь и тёть, двоюродных и троюродных родственников.

Игорь Николаевич очень сильно ценил всех родственников – бабушек, дедушек, дядь и тёть, двоюродных и троюродных родственников.

– Папа научил уважению к людям, особенно к старшему поколению. Быть добрым, справедливым и отзывчивым. У меня растёт сын, ему сейчас 8 месяцев. Я для себя решил, что буду вкладывать в него все принципы, по которым жил мой папа. Я очень надеюсь, что смогу быть таким же папой для своего сына, каким мой отец был для меня! – подытожил Вячеслав.

«Отец – одна из шестерёнок огромного механизма»

Отец депутата Евгении Лясковской был простым человеком из крестьянской семьи. Осницкий Михаил Васильевич приехал в Усинск в 1975 году и работал водителем. Он был скромным человеком труда, чести, совести.

– Папа никогда не делил работу на «мужскую» и «женскую». Он во всем помогал маме: и приготовить, и постирать, и понянчиться с детьми. Он читал нам русские народные сказки после ужина, – вспоминает парламентарий. – Он был жутким трудоголиком. Папа в принципе не мог бездельничать и валяться на диване. Помню, как он смотрит футбол, кричит «Гол!» и при этом гладит бельё.

Отец депутата Евгении Лясковской был простым человеком из крестьянской семьи. Осницкий Михаил Васильевич приехал в Усинск в 1975 году и работал водителем.

Любовь к труду передалась и парламентарию. Евгения признаётся, что не боится никакой работы. Михаил Васильевич ушёл из жизни в 1992 году, но наша собеседница прекрасно помнит любимого человека.

– Его черты лица, широкие грубые руки, которыми он нам с сестрой заплетал косы. Помню даже его домашние футболки, выходные туфли. Папа очень многое значил в нашей жизни, – делится наша героиня.

Сейчас Евгения с мужем Никитой воспитывают 14-летнего сына Добрыню. К сожалению, мальчику не довелось пообщаться с дедушкой, который бы научил его многому. По словам депутата, отец в семье – кусочек пазла, без которого не будет общей картины. Все процессы семейные должны быть совместными: воспитание, жизненные принципы, ценности.

Сейчас Евгения с мужем Никитой воспитывают 14-летнего сына Добрыню. И всеми силами стараются привить парню всё лучшее, чему научили в своё время родители.

– Отец – одна из шестерёнок огромного механизма под названием «Семья». Вытащишь одну шестёренку, и уже процесс работает не так. Мне всегда не хватало отца. Папа нужен всем! Не жалейте времени на общение с детьми. Они очень быстро растут. Не жалейте времени на прогулки и совместные просмотры кино. Проявляйте свои эмоции, дарите нежность, тепло, проявляйте свою любовь к детям!

Справка КП

День отца в Коми утвердили в 2018 году. Родительский праздник в республике отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября. Выбор даты связан с тем, что она приближена ко дню рождения многодетного отца, благоверного князя Дмитрия Донского (25 октября по новому стилю). Многие регионы отмечают этот праздник уже много лет. Например, в Волгограде почитают всех пап 1 ноября с 2008 года, в Алтайском крае – в последнее воскресенье апреля с 2009 года, в Архангельской области – в конце ноября с 2009 года, в Санкт-Петербурге и Москве – в третье воскресенье июня.

Между тем, общероссийский День отца с 2021 года отмечается в стране в третье воскресенье октября. Праздник был учреждён указом президента РФ от 4 октября 2021 года. В 2022 году День отца в России отметили 16 октября.

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