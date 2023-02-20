«Оптимизировали и упростили»: отделение СФР по Республике Коми работает в рамках «одного окна»

Удобно, быстро, качественно и надёжно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 января 2023 года в России начал работу Социальный фонд России, который объединил Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Слияние фондов предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые находились в компетенции ПФР и ФСС. Каковы цели создания новой структуры и что изменилось в обслуживании граждан, «Комсомолке» рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Республике Коми Антон Хозяинов.

– Антон Сергеевич, зачем понадобилось объединять фонды? Каковы преимущества такого объединения?

– Объединение дает гражданам возможность получать услуги обоих фондов быстрее и в более удобном режиме. До слияния фондов в некоторых ситуациях человеку для получения полного объёма социальной помощи приходилось обращаться и в ПФР, и в ФСС. Например, такая ситуация, как установление инвалидности: за выплатами нужно было обращаться в ПФР, а за средствами реабилитации – в ФСС. После объединения фондов все услуги можно получить в одном месте в рамках «одного окна».

Заместитель управляющего отделением СФР по Республике Коми Антон Хозяинов. Фото: личный архив.

– Не усложнилась ли процедура оформления выплат после слияния фондов?

– Нет. Объединение фондов, напротив, позволило оптимизировать и упростить процедуры получения выплат. В перспективе граждане смогут получить практически все услуги онлайн через электронные сервисы. Сейчас на портале госуслуг доступно уже более 100 онлайн-сервисов.

Будет расширяться и количество проактивно назначаемых выплат, когда человеку не нужно подавать никаких заявлений и документов. Как, например, сейчас проактивно назначаются пенсии по инвалидности и оформляются сертификаты на материнский капитал и СНИЛС на новорождённого ребенка.

– Объединение фондов повлияло на даты выплат?

– После объединения фондов граждане продолжают получать положенные им пенсии, пособия и другие выплаты в прежние даты.

– Некоторые пенсионеры беспокоятся, что из-за объединения фондов потеряются их пенсионные дела, а работающих волнует вопрос сохранности информации о стаже.

– Поводов для беспокойства нет. Информационная система пенсионного обеспечения работает уже почти 30 лет. За это время менялось пенсионное законодательство, правила учёта стажа и виды пенсий. В базе данных учтены пенсионные права, которые формировались в нескольких пенсионных системах. Информация по каждому такому периоду надежно сохраняется, и любой человек может увидеть её на своем лицевом счёте в личном кабинете на портале госуслуг. Людям, которые уже вышли на пенсию, также доступна эта информация в личном кабинете.

Все данные о страховом стаже, необходимые для назначения пенсии, хранятся в единой системе индивидуального персонифицированного учёта и надежно защищены. Эта система сохранилась и целиком перешла в ведение Социального фонда России.

Убедиться, что весь стаж в целости и сохранности можно, заказав выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта в электронном виде на портале госуслуг. Если в справке не будет отражён какой-то период работы или иной деятельности, можно обратиться с заявлением о зачёте таких периодов, предоставив подтверждающие документы.

– Где ведётся приём граждан специалистам Социального фонда?

– В нашей республике офисы клиентского обслуживания Социального фонда созданы на базе клиентских служб ПФР, поэтому жители региона смогут получать услуги по привычным адресам.

– Получается, теперь граждане приходят в одну организацию вместо двух. Безусловно, это удобно. Не появились ли в связи с этим очереди в клиентских офисах?

– В процессе объединения применены новые усовершенствованные стандарты обслуживания, чтобы граждане смогли быстро и просто получить все необходимые услуги. Все специалисты клиентских служб прошли обучение, и теперь каждый из них может проконсультировать как по услугам ПФР, так и по услугам ФСС.

Клиентские офисы фонда оснащены всем необходимым для обслуживания: зонами ожидания, приёма, информирования, а также цифровой зоной с терминалом самообслуживания. Посетители могут воспользоваться им, пока ждут приёма, либо самостоятельно получить услугу, за которой обратились. Администратор зала при необходимости помогает в этом.

– Как быть людям с ограниченными возможностями?

– Для маломобильных граждан в клиентских службах обеспечивается доступная среда. Специалисты помогают человеку с ограниченными возможностями здоровья пройти к окну приёма и другим функциональным зонам, а затем сопровождают его к выходу после завершения обслуживания.

– У фонда появились две новые задачи – выплата единого пособия и новая социальная выплата медработникам. Сколько жителей Коми получают эти выплаты и насколько просто их оформить?

– С 1 января единое пособие уже назначено 20,7 тысячам семей Коми и 1,8 тысячам беременных женщин. Оформить его просто – достаточно подать заявление на портале госуслуг. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины её отсутствия. Все сведения о доходах и имуществе семьи мы получаем из других госорганов – налоговой службы, Росреестра, ГИБДД и т.д. Поэтому родителям не нужно тратить время на сбор справок и документов.

Оформить пособие просто – достаточно подать заявление на портале госуслуг. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что касается выплат медицинским работникам, то на сегодняшний день отделение перечислило выплаты почти трём тысячам граждан. Реестры для выплат предоставляют медорганизации, поэтому самим медицинским работникам ничего предпринимать не требуется. Напомню, что новая выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

КСТАТИ

В отделении Социального фонда по Республике Коми работает единый контакт-центр, по которому можно получить консультацию. Его номер 8-800-600-03-26. Также за разъяснениями можно обратиться в официальную группу отделения в социальной сети ВКонтакте vk.com/sfr_komi или направить обращение через личный кабинет на сайте СФР sfr.gov.ru.

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