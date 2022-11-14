Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды14 ноября 2022 10:30

«Время побеждать нам с тобой!»: в Сыктывкаре прошёл гала-концерт российского вокального проекта среди студентов

В Коми лучшим голосом «Универвидения-2022» стала студентка из Тюмени
Дмитрий Бральнин
Студентка из Тюмени стала победительницей федерального вокального конкурса.

Студентка из Тюмени стала победительницей федерального вокального конкурса.

Вечер минувшей пятницы выдался богатым и щедрым на звонкие голоса студенчества со всей страны. В Сыктывкаре прошёл гала-концерт ставшего уже национальным конкурса музыкального проекта «Универвидение-2022». В творческом состязании приняли участие студенты из 15 регионов России. Как это было, расскажет «Комсомолка».

11.11 в 11 регионе

«Универвидение» проходит в столице Коми уже в 12 раз. В течение четырёх дней студенты соревновались за выход в финал главного молодёжного музыкального события этого года. Представление началось с исполнения участниками конкурса гимна «Универвидения».

Участники конкурса очень волновались.

Участники конкурса очень волновались.

Строки «И финал для нас – главный бой, время побеждать нам с тобой» задали настроение на все три часа концерта. Ведущими мероприятия стали выпускники СыктГУ – бессменный ведущий «Универвидения» Андрей Кабишев и Алёна Туркина.

Яркие, творческие, классные.

Яркие, творческие, классные.

Гала-концерт традиционно открыли официальные лица, которые единодушно назвали «Универвидение» визитной карточкой не только Республики Коми, но и всей страны, а также отметили символичность проведения финала 11.11 в 11 регионе.

Молодцы, ребята!

Молодцы, ребята!

– «Универвидение» – событие, которое не позволяет во время огромной скорости жизни забыть о гордости за свою страну, – подчеркнули гости.

На сцене кипели настоящие страсти.

На сцене кипели настоящие страсти.

Замминистра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, выступивший в онлайн-формате, выразил благодарность всем организаторам конкурса, отметил участие в этом событии половины регионов России и пожелал участникам победы. Видеооткрытку прислала и победительница проекта прошлого года Маргарита Петрухина из Липецка, подбодрив финалистов.

Студенты очаровывали.

Студенты очаровывали.

12 баллов

География участников финала этого года весьма широка: Курск, Тольятти, Чебоксары, Краснодар, Москва, Новосибирск, Тверь, Кемерово, Тюмень, Тамбов, Йошкар-Ола, Петрозаводск, Владивосток, Севастополь и Симферополь. Гала-концерт открыла сыктывкарская студентка полуфиналистка этого года Елизавета Болелая.

География участников финала этого года весьма широка.

География участников финала этого года весьма широка.

На сцене исполнялись такие хиты, как «Седьмой лепесток» группы Hi-fi, «Сестричка» Максима Фадеева, «Ты не целуй» Полины Гагариной, «Мало половин» Ольги Бузовой и другие.

И восхищали.

И восхищали.

Во время концерта «Универвидения» проходило голосование среди участников жюри и университетов. Каждая образовательная организация отдавала участникам по 12 баллов.

«Универвидение» проходит в столице Коми уже в 12 раз.

«Универвидение» проходит в столице Коми уже в 12 раз.

В жюри проекта вошли известные музыкальные эксперты, деятели искусств РФ, лауреаты фестиваля «Песня года».

В течение четырёх дней студенты соревновались за выход в финал главного молодёжного музыкального события этого года.

В течение четырёх дней студенты соревновались за выход в финал главного молодёжного музыкального события этого года.

Главным гостем гала-концерта стала российская певица Асия. Девушка является автором стихов и песен, победительницей конкурса «Музкастинг» на Новом радио, одной из самых прослушиваемых певиц на Яндекс.Музыке, участницей шоу «Песни» на ТНТ.

Главным гостем гала-концерта стала российская певица Асия.

Главным гостем гала-концерта стала российская певица Асия.

В финале конкурса Асия порадовала зрителя своим выступлением, а композицию «Моя философия» она спела вместе с участниками «Универвидения».

Композицию «Моя философия» Асия спела вместе с участниками проекта.

Композицию «Моя философия» Асия спела вместе с участниками проекта.

Звонкая, сильная, смелая

Победителем «Универвидения-2022» стала Кристина Тихонова из Тюменской области, уверенно набрав 171 балл. Кристина единственная вышла на сцену с музыкальным инструментом и исполнила свою авторскую песню, эффектно нажимая на клавиши. Воздушные поцелуи, профессиональный вокал и обворожительная улыбка финалистки в голубом костюме не оставили равнодушными членов жюри. Жизненное кредо девушки, по её словам, – достигнуть цели, несмотря ни на что.

Кристина оказалась лучшей.

Кристина оказалась лучшей.

– Но я не половинка, а целое, звонкая, сильная, смелая, – заявляет в своих стихах исполнительница. Удачу студентке принес и шарф женского баскетбольного клуба «Ника», с которым она вышла на сцену. Как тут не поверить в знаки, ведь Ника – богиня победы!

Кристина набрала не только больше всего баллов по итогам голосования жюри, но и стала одним из лидеров по результатам раздачи дополнительных баллов университетами, из которых были финалисты. 48 дополнительных баллов получил и курский вокальный ансамбль «Kupava-Folk», который занял второе место с общим количеством в 146 баллов. Бронзовыми победителями стали учащиеся Сибирского института управления из Новосибирской области – группа «Снимки». Ребята набрали 115 баллов.

Завершился фестиваль совместным номером всех участников.

Завершился фестиваль совместным номером всех участников.

Помимо диплома, статуэтки и букета Кристине подарили билет на «Российскую 31-ю студенческую весну-2023», пригласительный в Крым на форум «Таврида», возможность издания песни и продвижение её в соцсетях с миллионной аудиторией, а также награды и денежные призы от спонсоров мероприятия. Тюменка спела свою песню на бис, и завершился фестиваль совместным номером всех участников.

– Национальный музыкальный проект «Универвидение» завершён, и мы с нетерпением будем ждать следующего «Универвидения»! – подытожили ведущие.

До встречи в следующем году!

До встречи в следующем году!

Справка КП

Первый конкурс «Универвидение» прошёл 12 лет назад на сцене Театра оперы и балета Республики Коми. Тогда проект был ориентирован исключительно на студентов СГУ. Идея конкурса родилась у студента-историка Андрея Андреева, но благодаря поддержке университета, нашего региона и Российского союза молодёжи в 2015 году проект «Универвидение» вышел на Всероссийский уровень. В 2022 году проект «Универвидение» стал победителем Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди организаций высшего образования.

Сегодня учредителями и организаторами конкурса выступают Российский союз молодёжи и СыктГУ имени Питирима Сорокина при содействии Министерства науки и высшего образования РФ, федерального агентства по делам молодежи «Росмолодёжь», а также правительства Коми и платформы «Россия – страна возможностей».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Красавица из Коми стала финалисткой конкурса красоты

Она достойно себя показала в международном мероприятии (подробности)

КультураКультура: музыка