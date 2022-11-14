«Время побеждать нам с тобой!»: в Сыктывкаре прошёл гала-концерт российского вокального проекта среди студентов

Студентка из Тюмени стала победительницей федерального вокального конкурса.

Вечер минувшей пятницы выдался богатым и щедрым на звонкие голоса студенчества со всей страны. В Сыктывкаре прошёл гала-концерт ставшего уже национальным конкурса музыкального проекта «Универвидение-2022». В творческом состязании приняли участие студенты из 15 регионов России. Как это было, расскажет «Комсомолка».

11.11 в 11 регионе

«Универвидение» проходит в столице Коми уже в 12 раз. В течение четырёх дней студенты соревновались за выход в финал главного молодёжного музыкального события этого года. Представление началось с исполнения участниками конкурса гимна «Универвидения».

Участники конкурса очень волновались.

Строки «И финал для нас – главный бой, время побеждать нам с тобой» задали настроение на все три часа концерта. Ведущими мероприятия стали выпускники СыктГУ – бессменный ведущий «Универвидения» Андрей Кабишев и Алёна Туркина.

Яркие, творческие, классные.

Гала-концерт традиционно открыли официальные лица, которые единодушно назвали «Универвидение» визитной карточкой не только Республики Коми, но и всей страны, а также отметили символичность проведения финала 11.11 в 11 регионе.

Молодцы, ребята!

– «Универвидение» – событие, которое не позволяет во время огромной скорости жизни забыть о гордости за свою страну, – подчеркнули гости.

На сцене кипели настоящие страсти.

Замминистра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, выступивший в онлайн-формате, выразил благодарность всем организаторам конкурса, отметил участие в этом событии половины регионов России и пожелал участникам победы. Видеооткрытку прислала и победительница проекта прошлого года Маргарита Петрухина из Липецка, подбодрив финалистов.

Студенты очаровывали.

12 баллов

География участников финала этого года весьма широка: Курск, Тольятти, Чебоксары, Краснодар, Москва, Новосибирск, Тверь, Кемерово, Тюмень, Тамбов, Йошкар-Ола, Петрозаводск, Владивосток, Севастополь и Симферополь. Гала-концерт открыла сыктывкарская студентка полуфиналистка этого года Елизавета Болелая.

География участников финала этого года весьма широка.

На сцене исполнялись такие хиты, как «Седьмой лепесток» группы Hi-fi, «Сестричка» Максима Фадеева, «Ты не целуй» Полины Гагариной, «Мало половин» Ольги Бузовой и другие.

И восхищали.

Во время концерта «Универвидения» проходило голосование среди участников жюри и университетов. Каждая образовательная организация отдавала участникам по 12 баллов.

«Универвидение» проходит в столице Коми уже в 12 раз.

В жюри проекта вошли известные музыкальные эксперты, деятели искусств РФ, лауреаты фестиваля «Песня года».

В течение четырёх дней студенты соревновались за выход в финал главного молодёжного музыкального события этого года.

Главным гостем гала-концерта стала российская певица Асия. Девушка является автором стихов и песен, победительницей конкурса «Музкастинг» на Новом радио, одной из самых прослушиваемых певиц на Яндекс.Музыке, участницей шоу «Песни» на ТНТ.

Главным гостем гала-концерта стала российская певица Асия.

В финале конкурса Асия порадовала зрителя своим выступлением, а композицию «Моя философия» она спела вместе с участниками «Универвидения».

Композицию «Моя философия» Асия спела вместе с участниками проекта.

Звонкая, сильная, смелая

Победителем «Универвидения-2022» стала Кристина Тихонова из Тюменской области, уверенно набрав 171 балл. Кристина единственная вышла на сцену с музыкальным инструментом и исполнила свою авторскую песню, эффектно нажимая на клавиши. Воздушные поцелуи, профессиональный вокал и обворожительная улыбка финалистки в голубом костюме не оставили равнодушными членов жюри. Жизненное кредо девушки, по её словам, – достигнуть цели, несмотря ни на что.

Кристина оказалась лучшей.

– Но я не половинка, а целое, звонкая, сильная, смелая, – заявляет в своих стихах исполнительница. Удачу студентке принес и шарф женского баскетбольного клуба «Ника», с которым она вышла на сцену. Как тут не поверить в знаки, ведь Ника – богиня победы!

Кристина набрала не только больше всего баллов по итогам голосования жюри, но и стала одним из лидеров по результатам раздачи дополнительных баллов университетами, из которых были финалисты. 48 дополнительных баллов получил и курский вокальный ансамбль «Kupava-Folk», который занял второе место с общим количеством в 146 баллов. Бронзовыми победителями стали учащиеся Сибирского института управления из Новосибирской области – группа «Снимки». Ребята набрали 115 баллов.

Завершился фестиваль совместным номером всех участников.

Помимо диплома, статуэтки и букета Кристине подарили билет на «Российскую 31-ю студенческую весну-2023», пригласительный в Крым на форум «Таврида», возможность издания песни и продвижение её в соцсетях с миллионной аудиторией, а также награды и денежные призы от спонсоров мероприятия. Тюменка спела свою песню на бис, и завершился фестиваль совместным номером всех участников.

– Национальный музыкальный проект «Универвидение» завершён, и мы с нетерпением будем ждать следующего «Универвидения»! – подытожили ведущие.

До встречи в следующем году!

Справка КП

Первый конкурс «Универвидение» прошёл 12 лет назад на сцене Театра оперы и балета Республики Коми. Тогда проект был ориентирован исключительно на студентов СГУ. Идея конкурса родилась у студента-историка Андрея Андреева, но благодаря поддержке университета, нашего региона и Российского союза молодёжи в 2015 году проект «Универвидение» вышел на Всероссийский уровень. В 2022 году проект «Универвидение» стал победителем Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди организаций высшего образования.

Сегодня учредителями и организаторами конкурса выступают Российский союз молодёжи и СыктГУ имени Питирима Сорокина при содействии Министерства науки и высшего образования РФ, федерального агентства по делам молодежи «Росмолодёжь», а также правительства Коми и платформы «Россия – страна возможностей».

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