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Общество14 ноября 2022 14:30

«Всё лицо в шрамах»: в посёлке Водный в Коми агрессивные собаки напали на детей

Под Ухтой бездомные собаки набросились на маленьких девочек
Екатерина САВЕНКО
Екатерина САВЕНКО
Агрессивные собаки в Ухте - проблема не новая. Фото: архив КП.

Агрессивные собаки в Ухте - проблема не новая. Фото: архив КП.

Нападением агрессивных собак на людей в МО ГО «Ухта» уже никого не удивишь. Традиционно с наступлением холодов плохие новости поступают одна за другой, из года в год. В посёлке Водный на прошлой неделе бездомные животные напали на двух маленьких девочек, которые серьёзно пострадали. В ситуации разбиралась «КП-Коми».

Покусала лицо

Оба происшествия случились на одной и той же детской площадке. Собаки, оккупировавшие эту территорию, чувствуют себя вполне комфортно и вольготно здесь. Особый страх на окружающих нагоняет довольно большая чёрная дворяжка. Как утверждают местные, собака бегает с незажившей раной на лапе, весьма агрессивна и навязчива.

Маленькая девочка сильно пострадала. Фото: соцсети.

Маленькая девочка сильно пострадала. Фото: соцсети.

О первом случае стало известно 6 ноября. Пост в социальных сетях в группе «Общественный контроль пгт. Водный» написала Елена Микитюк. Она и рассказала «КП-Коми», что на внучку её подруги, 5-летнюю Анечку, набросились уличные животные на площадке. Покусали и изранили лицо ребёнка. Бабушка малышки в это время была рядом, но даже не успела толком понять, что произошло, так как всё случилось быстро.

– Собака чёрная с жёлтой биркой в ухе, обитает около теплотрассы. Администрация принимай, наконец, меры, – сообщила Елена, к сообщению шок-снимок лица Ани, обклеенного пластырями.

Вот эту чёрненькую Раду подозревают в нападении на девочку. Фото: соцсети.

Вот эту чёрненькую Раду подозревают в нападении на девочку. Фото: соцсети.

Комментарии не заставили себя долго ждать. Маленькую Анечку жалеют: «Всё лицо в шрамах»...Очень многие интернет-пользователи считают, что администрация муниципалитета решить эту проблему не может. Все заявления в полицию оканчиваются отписками, мол, «Мы приезжали, но, увы, бездомных собак не увидели, не нашли. Животные убегают или прячутся». Либо такой вариант: «По действующему законодательству мы не имеем права применять силу по отношению к животным».

Сама виновата?!

О втором происшествии, которое случилось 9 ноября, рассказала мама пострадавшей школьницы Ольга Мусаева. По словам женщины, на её дочь собаки нападают уже не в первый раз.

– По дороге в школу на мою дочь снова набросились собаки, вырвали с рук сумку со сменной обувью. Собаки бродячие. Сколько это может продолжаться? Администрация будет принимать какие-либо меры? Сил уже больше нет! – прозвучал крик возмущения негодующей родительницы.

Детскую площадку заняли бездомные собаки. Как раз на фото видно, что рюкзак школьницы стал их добычей.

Детскую площадку заняли бездомные собаки. Как раз на фото видно, что рюкзак школьницы стал их добычей.

Её пост тут же получил волну как позитивных откликов в поддержку ребёнка, так и весьма негативных – зоозащитники оказались тут как тут. Многие посчитали, что девочка могла сама спровоцировать свору на нападение, мол, отмахивалась своей сумкой, поэтому и получила своё. При этом некоторые родители рассказывают в комментариях, что их дети очень боятся идти в школу из-за бродячих собак, некоторых детей учиться провожают совершенно посторонние люди, например, местная дама-дворник.

Ольга утверждает, что оба раза ею было написано заявление в полицию по факту происшествия. «Комсомолка» написала запрос в МВД по Коми, на момент написания статьи ответа мы не получили. Мы будем следить за развитием событий.

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Общество: ВОПРОС ДНЯНападения агрессивных собак на людей в Ухте