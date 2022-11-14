«Всё лицо в шрамах»: в посёлке Водный в Коми агрессивные собаки напали на детей

Агрессивные собаки в Ухте - проблема не новая. Фото: архив КП.

Нападением агрессивных собак на людей в МО ГО «Ухта» уже никого не удивишь. Традиционно с наступлением холодов плохие новости поступают одна за другой, из года в год. В посёлке Водный на прошлой неделе бездомные животные напали на двух маленьких девочек, которые серьёзно пострадали. В ситуации разбиралась «КП-Коми».

Покусала лицо

Оба происшествия случились на одной и той же детской площадке. Собаки, оккупировавшие эту территорию, чувствуют себя вполне комфортно и вольготно здесь. Особый страх на окружающих нагоняет довольно большая чёрная дворяжка. Как утверждают местные, собака бегает с незажившей раной на лапе, весьма агрессивна и навязчива.

Маленькая девочка сильно пострадала. Фото: соцсети.

О первом случае стало известно 6 ноября. Пост в социальных сетях в группе «Общественный контроль пгт. Водный» написала Елена Микитюк. Она и рассказала «КП-Коми», что на внучку её подруги, 5-летнюю Анечку, набросились уличные животные на площадке. Покусали и изранили лицо ребёнка. Бабушка малышки в это время была рядом, но даже не успела толком понять, что произошло, так как всё случилось быстро.

– Собака чёрная с жёлтой биркой в ухе, обитает около теплотрассы. Администрация принимай, наконец, меры, – сообщила Елена, к сообщению шок-снимок лица Ани, обклеенного пластырями.

Вот эту чёрненькую Раду подозревают в нападении на девочку. Фото: соцсети.

Комментарии не заставили себя долго ждать. Маленькую Анечку жалеют: «Всё лицо в шрамах»...Очень многие интернет-пользователи считают, что администрация муниципалитета решить эту проблему не может. Все заявления в полицию оканчиваются отписками, мол, «Мы приезжали, но, увы, бездомных собак не увидели, не нашли. Животные убегают или прячутся». Либо такой вариант: «По действующему законодательству мы не имеем права применять силу по отношению к животным».

Сама виновата?!

О втором происшествии, которое случилось 9 ноября, рассказала мама пострадавшей школьницы Ольга Мусаева. По словам женщины, на её дочь собаки нападают уже не в первый раз.

– По дороге в школу на мою дочь снова набросились собаки, вырвали с рук сумку со сменной обувью. Собаки бродячие. Сколько это может продолжаться? Администрация будет принимать какие-либо меры? Сил уже больше нет! – прозвучал крик возмущения негодующей родительницы.

Детскую площадку заняли бездомные собаки. Как раз на фото видно, что рюкзак школьницы стал их добычей.

Её пост тут же получил волну как позитивных откликов в поддержку ребёнка, так и весьма негативных – зоозащитники оказались тут как тут. Многие посчитали, что девочка могла сама спровоцировать свору на нападение, мол, отмахивалась своей сумкой, поэтому и получила своё. При этом некоторые родители рассказывают в комментариях, что их дети очень боятся идти в школу из-за бродячих собак, некоторых детей учиться провожают совершенно посторонние люди, например, местная дама-дворник.

Ольга утверждает, что оба раза ею было написано заявление в полицию по факту происшествия. «Комсомолка» написала запрос в МВД по Коми, на момент написания статьи ответа мы не получили. Мы будем следить за развитием событий.

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