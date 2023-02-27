Дизайнер с помощью нейросети создал человеческий образ Ухты

Ухту Кирилл Соловьёв представляет в виде маленькой девочки в окружении непроходимого леса и шахты

В портретной галерее городов России появилась Ухта. Напомним, очеловеченные картины городов России созданы с помощью нейросети Midjorney. Автор необычного проекта – Кирилл Соловьёв. Сгенерированные персонажи отражают регионы и людей, которые там живут. При создании учитывалось географическое расположение города, физиологические особенности проживающего на территории коренного народа, исторические черты и авторское усовершенствование работы и исправления недочётов, созданной искусственным интеллектом.

Так, Ухту Кирилл Соловьёв представляет в виде маленькой девочки в окружении непроходимого леса и шахты. Образ столь юной северной красавицы объясняется тем, что город совсем молодой – основан в 1929 году. На девочке темно-синяя рубашка с воротом. Шапку на голове запорошил снег, мол, долгая зима в нашей республике. Косы на девочке заплетены по современному стилю, также на картинке нет этноэлементов, видимо, потому что город появился в советское время и сейчас нефтяная столица Коми развивается как многонациональный населённый пункт без отсылки к традиционным особенностям какого-либо народа.

Добавим, что уже также придали человеческий образ городам Коми – Сыктывкару и Воркуте.

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