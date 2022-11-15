В Коми Денис Ярменко и иллюстратор Александра Давыдова создали набор открыток «Живые окна»

В Инте выпустили крутые этнооткрытки

Увидели свет интинские этнооткрытки «Ловъя ошинь» (в переводе с коми языка «Живые окна»)! Открытки посвящены коми эпосу и легендам края, их создали Денис Яременко с художницей-иллюстратором Александрой Давыдовой.

Напомним, для воплощения идеи – создания в Инте уникальных открыток – был открыт сбор на платформе planeta.ru , и всего за пару месяцев огромным шагом, от идеи до результата, вышла первая партия коллекции.

- На достигнутом мы останавливаться не намерены, переходите на страницу проекта и выбирайте понравившееся вознаграждение. Самой популярной пока оказалась поддержка деньгами, однако, не стесняйтесь приобретать то, ради чего мы здесь и собрались - наш набор открыток (он стоит всего 450 рублей)! – сообщает Денис Яременко и прикрепил точки продаж продукции.

Набор наикрутейших открыток можно купить в Инте, Воркуте, Ухте и Сыктывкаре.

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