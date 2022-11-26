«Освоение Арктики – это освоение Космоса»: Сыктывкар собрал талантливую молодёжь со всей России на Дельфийские игры

На сцене зажгли огонь Первых арктических игр. Фото: Нина ЮШКОВА

Ритмично и динамично, с участием именитых гостей – для юных талантов открыли Первые молодёжные Арктические Дельфийские игры. Вчера, 25 ноября, в сыктывкарском «Лузалес Арена» на церемонии открытия зажгли Арктический огонь и погрузились в «Легенды Коми края», звучал и русский, и коми языки.

Символом игр стал белый медведь, который у всех без исключения ассоциируется с Арктикой. Знакомство гостей с коми музыкальным творчеством состоялось с выступления оркестра Государственного ансамбля песни и танца Республики Коми им. В. Морозова «Асъя кыа» под руководством Сергея Чашникова. Одним из его участников был Захар Петрушин, лауреат Дельфийских игр 2011 года, который подарил собравшимся замечательную композицию, исполненную на аккордеоне под аккомпанемент оркестра.

Край потомков Перы и Зарни Ань. Фото: Нина ЮШКОВА

В официальной части глава Коми Владимир Уйба отметил, что Дельфийские игры – новый этап в развитии республики, также он передал приветственный адрес от Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.

Полюбившиеся многими «Легенды Коми края». Фото: Нина ЮШКОВА

Флаг Первых молодежных Арктических Дельфийских игр. Фото: Нина ЮШКОВА

– Новые таланты – будущее нашей страны. Совместное достижение целей – основа, которую народы пронесли через века. На сцене раскроются таланты, загорятся новые звезды, состоятся блестящие выступления, – уверен именитый государственный деятель.

Оперный певец Сергей Плюснин и Государственный ансамбль «Асъя кыа» (Утренняя заря). Фото: Нина ЮШКОВА

Кроме слов Михаила Мишустина, было передано приветствие и от Сергея Лаврова, министра иностранных дел РФ: «Игры поддержат атмосферу дружбы между народами».

Легенды Коми края для гостей Арктических игр. Фото: Нина ЮШКОВА

Зарождение игр позволит реализовать свой вклад в творческое пространство. В одном из выступлений освоение Арктики сопоставили с освоением космоса. В рамках открытия было подчёркнуто, что народное творчество сейчас развивается во всех регионах и все участники игр добьются успехов в выбранном деле.

Красивые лебёдушки... Фото: Нина ЮШКОВА

Последнее слово было за Директором Международного Дельфийского комитета Владимиром Понявиным, именно он дал старт началу молодёжных состязаний.

Юлия Шайдурова исполнила песню в сопровождении балетного танца в исполнении юных талантов. Фото: Нина ЮШКОВА

Грандиозное событие совпало с текущим Годом культурного наследия народов России, а что особенно символично, следующий, 2023 год, объявлен Годом молодежи в Коми, так что мероприятие станет для ребят хорошим завершением всего старого и задаст нужное настроение на новые победы. Республика Коми стала северными воротами, местом притяжения самых талантливых людей в абсолютно разных областях по десяти номинациям: фортепиано, скрипка, эстрадное и народное пение, народный танец, фотография, изобразительное и кулинарное искусство, народные инструменты, художественные ремесла.

Приветственные слова от официальных лиц. Фото: Нина ЮШКОВА

Победителей назовут по возрастным категориям, всего будет разыграно 28 комплектов медалей. Их определит жюри, в состав которого вошли деятели культуры, образования, науки, руководители союзов и другие известные люди.

Зрелищное открытие задало нужное настроение вечеру... Северная сказка, которая так близка народам Арктической зоны России. Фото: Нина ЮШКОВА

Дельфийский огонь для открытия игр прибыл с самой Воркуты, где, со слов мэра Ярослава Шапошникова, и родилась идея арктических соревнований. Мысль проводить в Заполярье состязания пришла воркутинцу Сергею Гагаузову, директору Детской художественной школы. Стоит отметить, когда идея воплотилась в реальность, он стал серебряным призёром первых Всемирных Дельфийских игр. Сейчас он совместно с единомышленниками передал видеообращение из Заполярья, где собравшиеся зажгли символичный огонь.

Захар Петрушин, обладатель серебряной медали молодёжных Дельфийских игр, солист оркестра Государственного ансамбля «Асъя кыа» (Утренняя заря). Фото: Нина ЮШКОВА

К всеобщему удивлению зрителям были представлено масштабное шоу «Легенды Коми края», созданной Коми республиканской филармонией к 100-летию региона. И гости погрузились в мифы и былины, песни и предания нашей богатой творческим наследием земли.

И загорелись огни у всех... Фото: Нина ЮШКОВА

Первые молодёжные Арктические Дельфийские игры открыты, и теперь станут доброй традицией, и впредь будут собирать талантливую молодёжь на приполярных территориях нашей России. И совсем скоро зажгутся для нас новые звёздочки, загорятся новые имена, которые растопят край белого безмолвия и сделают Север территорией возможностей и открытий!