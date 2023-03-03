Школьники Коми могут пройти бесплатное обучение на курсах программирования

Принять участие в проекте «Код будущего» может каждый школьник Республики Коми. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Направление информационных технологий активно развивается во всём мире. Специалисты-программисты становятся гарантом экономически безопасного будущего, бесценным кладезем знаний, умений и опыта в области цифровых технологий. У школьников Коми благодаря реализации проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» нацпроекта «Цифровая экономика РФ» появилась уникальная возможность обучиться языкам программирования совершенно бесплатно. Подробнее расскажет «Комсомолка».

Что такое «Код будущего»?

Уникальный образовательный проект, который стартовал в стране осенью прошлого года, уже набрал огромную популярность. На курсах учащиеся 8-11 классов осваивают языки программирования 1С, С, C#, С++, HTML, Java, JavaScript, Lua, PHP, Python, SQL, Scratch, XML.

Другими словами, это проект, который помогает школьникам развивать свои навыки в области программирования и информационных технологий. Подростки получают бесценный опыт работы в команде, учатся работать с git, разрабатывать программное обеспечение и узнают о том, как работают компании, которые разрабатывают ПО.

Фото: Екатерина САВЕНКО

– Всё это проходит на основе машинного обучения, но все проекты решают абсолютно практические задачи. Так, например, ребята смогут создать чат-ботов для использования в Telegram и ВКонтакте, – рассказали в Минцифры Коми.

Как принять участие в проекте «Код будущего»

Выбрать понравившуюся программу, язык программирования и записаться на курс можно на странице проекта «Код будущего»: gosuslugi.ru/futurecode. Именно сейчас здесь открыт дополнительный набор.

Если школьнику есть 14 лет, он подаёт заявку сам. Если нет – то заявку подаёт родитель или законный представитель. В любом случае для регистрации у заявителя должна быть подтвержденная учётная запись портала Госуслуг. При регистрации из документов потребуются паспорт, справка из школы, СНИЛС ребёнка и адрес электронной почты.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

1. Сначала необходимо выбрать форму обучения и название курса.

2. Затем в личный кабинет заявителя прилетит ссылка с информацией о вступительном испытании, которое нужно пройти за пять дней. А после ждать результатов на электронную почту.

3. Родитель или законный представитель заключает договор о бесплатном обучении.

4. Образовательная организация сообщает о дате начала занятий и присылает расписание.

Фото: Екатерина САВЕНКО

«Код будущего» в цифрах

Школьники Коми могут пройти обучение в формате онлайн-курсов, вебинаров, мастер-классов, видеоуроков и создания проектов. Домашние задания отрабатываются преимущественно на занятии. В обучении предусмотрены три уровня: начальный – для тех, кто делает первые шаги в IT, базовый – для тех, кто уже знает основы, продвинутый – для опытных ребят. Чтобы начать обучение, специальная подготовка не требуется.

На платформе доступно более 50 курсов от 21 образовательной организации, среди которых крупнейшие ИТ-платформы и ведущие ИТ-университеты. Минимально курсы рассчитаны на 36 уроков по 4 часа в неделю, а максимально – на 145 уроков по 5 часов в неделю.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для ребят, который обучаются в ИТ-сфере, занятия на курсе программирования «Код будущего» – это не просто учёба, а пространство возможностей, где они находят единомышленников и друзей, вместе обучаются, создают проекты и даже свои компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Палочка-выручаловка»: «Земский доктор» из Ижмы Светлана Вальбазова рассказала о выборе профессии

19 новых ФАПов введено в эксплуатацию в последнее время в Коми (подробности)