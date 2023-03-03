В Сыктывкаре презентовали фильм о поисках затерянной Мангазеи

На кадрах фильма - Коми из прошлого века. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В Национальном музее Коми показали любительский фильм «Древним путём землепроходцев», снятый сыктывкарским врачом Анатолием Анатольевичем Худиным. Киновечер проводился в рамках программы «Этнобайки», которая реализуется в учреждении культуры уже три года.

В фильме показываются те места, которые попадались Худину на пути по маршруту «Пёза – Рочуга – Цильма» в 1977 году. В этой экспедиции врач стремился отыскать город Мангазея, который просуществовал чуть более 70 лет в Сибири в XVII веке. В фильме участники встречи увидели природу, дома, а также людей, которых Анатолий Худин встречал во время своего путешествия.

– На первых кадрах показан город Мезень. Мы были на городском кладбище, где увидели громадные могильные кресты. А им на тот момент было уже более ста лет. Также мы поднимались вместе с моим товарищем по реке Пёза, которая протекает в Мезенском районе. Потом, когда она стала разветвляться, мы поплыли уже по Рочуге. Вокруг нас была глушь – ни населённые пункты, ни люди нам не попадались, – комментировал автор фильма. – Но потом мы обнаружили следы от сапог на песке. В итоге я почувствовал что-то неладное, и мы сразу же уплыли. Почему у нас вообще был такой маршрут? Отвечу: я любитель чтения. И в одной из книг я узнал историю про Мангазею. Этот город давно пропал, но он меня очень заинтересовал, поэтому хотелось добраться до него хотя бы приблизительно.

В конце фильма показана старинная Усть-Цильма – село, которое находится в Республике Коми.

Также гости увидели фотографии Эжвы 1980-х годов. Многие признавались, что почувствовали ностальгию по той атмосфере, которая весьма отличается от нынешней. В итоге все присутствующие не только окунулись в воспоминания о былых временах, но и узнали много новых фактов из прошлого республики. В конце встречи сотрудники музея выразили благодарность виновнику встречи.

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